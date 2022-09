Mucho evasor fiscal utiliza la Prodecon para no pagar los impuestos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que en sus casi cuatro años de administración no ha podido cambiar al presidente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), organismo al que acusa de proteger a grandes deudores fiscales.

“No he podido porque mando las ternas y se amparan y ¿por qué no he podido? -claro que sigo mandando las ternas al Senado-, porque mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos”, afirmó.