Diputada priista que promovió ampliar presencia del Ejército en las calles hasta 2028 pide licencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Días después de promover una reforma para ampliar la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, la diputada priista Yolanda de la Torre pidió licencia indefinida a su curul como legisladora para incorporarse al gabinete del gobierno de Durango.

El Pleno de la Cámara de Diputados concedió la licencia a la priista a partir del 26 septiembre según informó en su cuenta de Twitter la Cámara Baja.

Este jueves, entrevistada al término de la sesión ordinaria, De la Torre argumentó:

"Pedí licencia porque en Durango vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado. Agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado, yo soy una abogada formada, en los próximos días les platicaré, pero se aproximan proyectos importantes, especiales, que me motivan y que me inspiran, será algo donde yo le pueda servir a Durango".