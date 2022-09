El 98% de las alertas sísmicas sonaron en CDMX por sismo de 6.9: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que tras el sismo que se registró esta madrugada, el 98% de las alertas sísmicas sonó en la Ciudad de México.

"El @C5_CDMX me reporta que sonó el 98% de las alertas sísmicas, si ustedes no escucharon la alerta o sonó con bajo volumen, por favor repórtenla al 911. He pedido a mi equipo que atienda a la brevedad las fallas", escribió la mandataria local en su cuenta de Twitter.

El @C5_CDMX me reporta que sonó el 98% de las alertas sísmicas, si ustedes no escucharon la alerta o sonó con bajo volumen, por favor repórtenla al 911.



He pedido a mi equipo que atienda a la brevedad las fallas. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 22, 2022

Sheinbaum reportó durante la madrugada que dos personas fallecieron a causa del sismo.

Hasta el momento las autoridades no han reportado daños a inmuebles, en la Ciudad de México, pero hay reportes de fallas en el suministro de luz.