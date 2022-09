Faltó un voto en el Senado para ampliar presencia de la Guardia Nacional en las calles: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde el Senado le informan cómo va la votación para que pase el dictamen del PRI que propone la ampliación de plazo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, para el cual solo le faltaba un voto; también afirmó que enviará más iniciativas con este propósito, pese a que la presente es del PRI.

“Cuando me dijeron ayer: ‘Les va a faltar un voto’. – ¿Eso le reportó el secretario de Gobernación?, se le preguntó y el presidente contestó: “Sí, me reportaron. Se hace una valoración y dice ‘Va a faltar un voto’, porque también aquí hay que aclarar que no es mayoría simple, es dos terceras partes (…) Entonces, cuando me dicen: ‘Vamos a procurar que se retire, que se vaya a comisiones’, mi opinión fue: No, voten, voten y no le hace que se pierda, porque yo estoy acostumbrado, yo sé que en estos menesteres no siempre se gana, imagínense cuántas tuve que pasar”, dijo.

Ante ese escenario, el presidente expresó una opinión a los legisladores:

“Voten, para saber quién es quién, porque aquí está de por medio la opinión no sólo de la élite, de los llamados representantes populares, que en sentido estricto no lo son la mayoría de estos señores del conservadurismo, son representantes de los grupos de intereses creados, representantes de los que se han dedicado a saquear a México”.

Enseguida el mandatario federal expresó que volvería a presentar la iniciativa, que en esta ocasión estuvo en manos de la diputada priista Yolanda de la Torre.

“Yo soy partidario de que se presente la iniciativa y, aunque no se tenga la mayoría, en este caso dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo, y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativas, voy a seguir insistiendo, porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna, o como Chong, no quiero eso, porque esa Policía Federal se pudrió”, reveló.

Durante la conferencia, momentos más adelante el mandatario federal dijo que este miércoles le explicaron que cambió el reglamento en el Senado, “porque yo lo que les planteé es que se vote. Si no se alcanza a aprobar, va a pasar un tiempo y voy a volver con lo mismo, porque estoy acostumbrado a eso, o sea, a la perseverancia. Pero resultó que si se votaba se tenía que esperar, creo que hasta el nuevo periodo de sesiones”.

El presidente López Obrador insistió en la sugerencia de esperar un tiempo pero mantener la iniciativa, dado que el Ejecutivo federal no la retiraría.

Se le insistió en que la actual discusión fue a partir de un planteamiento priista y el presidente señaló: