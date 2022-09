Reforma militar “está engendrada con el semen de la corrupción”: Gustavo Madero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Gustavo Madero, del Grupo Plural, aseguró que la insistencia de que se apruebe la reforma constitucional que prolonga el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es muestra de que “esta iniciativa está engendrada con el semen de la corrupción”.

Al visitar Palacio Nacional para reunirse con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Madero aseguró: “Desde su origen fue inoculada con la corrupción de presionar a Alejandro Moreno de una manera pública, notoria, solicitando el juicio político, el desafuero”.

El legislador aseguró que “si esto se da con fundamentos y ya no se procede, quiere decir que están negociando con la impunidad y esto es un poco lo que marca el ADN de esta iniciativa y nace con este pecado original".

También rechazó que permitiera un acercamiento con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López: "Ni para qué desperdiciar la saliva", afirmó.

"Yo le pediría al presidente que consultara a las Fuerzas Armadas de manera abierta, franca, no al titular de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval), sino a los generales, coroneles, a los mandos, a ver cómo están, si están bien tratados los que están incorporados a la Guardia Nacional, porque algunos han sufrido pues un trato no digno, verdad", indicó.

Madero cuestionó que se solicite más tiempo para las Fuerzas Armadas en estas labores, porque afirmó que no se logran objetivos en el combate a la delincuencia, “porque la estrategia de ‘abrazos no balazos’, ¿perpetuarla?, es condenarnos a que siga incrementándose la violencia y la inseguridad. Me preocupa mucho las elecciones, la participación de la delincuencia organizada de manera creciente y cómo el Ejército, pues no ha tenido, incluso la Guardia Nacional, la capacidad de disuasión, más bien pudiera parecer que este es un riesgo que se presenta si se continúa con esta estrategia".

Este miércoles, en el Pleno del Senado, no avanzó la iniciativa del PRI que previamente se avaló en comisiones.

Para Madero esto fue "un triunfo del bloque de contención, es un triunfo proporcional del tamaño de la presión que ejerció el gobierno para romper el bloque, de ese tamaño es el triunfo que celebramos, ganamos 10 días".

Aseguró que en este lapso podrían conseguir votos “a la mala”, con presiones, incluso con chantajes; o a la buena: con disposición para discutir la estrategia en la que se podrían fortalecer las policías estatales y municipales.

A la reunión con el secretario de Hacienda, en Palacio Nacional, también acudió la senadora de Morena, Ifigenia Martínez, quien expuso: "Mi opinión personal es que hay que utilizarlos (a elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública)”.

Agregó que las Fuerzas Armadas "no nada más es para defender del exterior, si hay necesidad pues también para el interior, siempre con la debida autorización de las autoridades locales", aseguró al salir del recinto presidencial.

También dijo que este tema abre “un buen foro de discusión puesto que los senadores son gente experimentada y que todos conocen cuál es la situación y es de tomarse en cuenta su actitud y el debate”.