AMLO se defiende y aclara que la oficina desordenada es de su asistente Laurita

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la oficina desde donde llamó la madrugada del 22 de septiembre, después del sismo magnitud 6.9 con epicentro en Coalcomán, Michoacán, es de su asistente “Laurita”, Laura González Nieto.

López Obrador publicó en sus redes sociales la llamada que le hizo al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacionala, donde aparece un escritorio con papeles y libros en desorden.

AMLO: no hay reporte de daños por réplica del sismo (Video)

“Estaba yo hablando con el general (Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional) en la oficina de Laurita y es su escritorio. Yo no podría trabajar sin Laurita, ella lleva conmigo mucho tiempo, llegó jovencita a trabajar, y es a la que le dicto mis discursos. Es todo. Y por eso su despacho está así y tiene ella teléfono [rojo] porque es parte de lo más cercano, de lo más íntimo”, explicó López Obrador durante su conferencia mañanera.

El presidente ofreció una disculpa a Laurita por exponer su lugar de trabajo y añadió que ella tiene libros y expedientes “porque ese es su trabajo”.

Ahí le llegan todos los oficios, informes, y además, me guarda mis textos, los libros. Si le digo ‘Necesito un libro de Neruda que se llama ‘Para nacer he nacido’ en donde hace mención a lo que fue el Gobierno de Roosevelt, y si no es ese, es otro’, ella va y está el libro”, dijo el mandatario.