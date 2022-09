Urge una reforma al Poder Judicial ante el control "omnímodo" de jueces: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesaria una reforma al Poder Judicial que se proponga desde el interior, “porque sí está mal”, dado que en casos como el de Ayotzinapa los jueces actúan omnímodos, por la influencia que tienen.

“Y que la autonomía de los jueces, si a esas vamos, este juez es el Estado. ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Porque él está por encima de todo, tiene un poder omnímodo. ¡Ah!, porque es autónomo. Esto hay que revisarlo, sin duda”, reclamó.

El presidente cuestionó: “¿Por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero, lo atiende un juez de Tamaulipas, pero además en la frontera? que además vive en Estados Unidos, información que se tiene que comprobar. ¿Cómo es eso? ¿Y va a ser pura denuncia y van a seguir haciendo y deshaciendo? Tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial, esto no puede seguir manteniéndose así”.

Dijo que por esa razón el gobierno federal, en lo que le corresponde, presentó una denuncia contra el juez (Samuel Ventura) que absolvió a 120 implicados en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia, y porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público ya con eso voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente”, dijo.

Recordó que trabajan bajo el argumento de la autonomía de los jueces. “Esto que se dio a conocer del juez que está resolviendo sobre el caso de Ayotzinapa, ha absuelto a 120 implicados y todo tiene que ver con el supuesto debido proceso, son fallas en la integración de los expedientes que presenta el Ministerio Público, o sea forma no fondo, que es derecho, que está por verse porque es chueco, pero no es justicia”.

El presidente López Obrador sugirió que en lugar de absolver a los implicados se repongan los procedimientos, para que se dé la justicia.

“Cuando hay vocación por la justicia no son los procedimientos lo más importante, sino el recto proceder. Si el problema de México fuesen las leyes, no habría problema porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, que hay que proteger a delincuentes o que está permitido robar, ese no es el asunto de fondo”, señaló.

Insistió en la revisión que hace falta al interior del Poder Judicial, pero que no sea “si se va a tener como referencia la opinión de los abogados que defienden a clientes con dinero y no a los abogados que defienden a los que no tienen con qué comprar su inocencia”.

Continuó contra los abogados, “que tienen Influencia y están en la sala de espera de los jueces, ministros, los grandes abogados de despacho, que se dan el lujo de decir 'no tengo a ningún cliente en la cárcel'. Son buenos para el influyentismo, para la corrupción”.