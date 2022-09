AMLO admite que se cancelaron 21 órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el caso Ayotzinapa se cancelaron 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 son miembros del Ejército Mexicano, porque no aparecieron en el informe de la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).

-¿Por qué se cancelaron esas 21 órdenes?, se le preguntó.

“Porque no estaban en el informe, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Y esto no significa que se cierra la investigación, ya los que están en el informe si se les comprueba que participaron porque son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no, si son culpables o inocentes, si recibieron órdenes, de quién, continúa la investigación”, contestó.

-¿No se actuará para que se reponga lo de las 21 órdenes? Se le insistió.

“Yo creo que no, porque no debería porque el informe es el que nosotros consideramos como válido sin descartar otros”, respondió el mandatario.

El presidente también rechazó que algunos de los estudiantes fueran trasladados a la zona militar, aunque dijo que sí los tenían en una bodega.

Indicó que “lo que está en el informe, yo creo que eso no está testado, es que a seis jóvenes los mantuvieron después del escándalo, después de que ya se sabía que habían desaparecido y se generó un escándalo todavía estaban vivos y de acuerdo a la investigación que se hizo dieron la orden de desaparecerlos”.

El presidente expuso la crónica de cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, le presentó el informe.

“Llega a mi oficina Alejandro Encinas con cuatro o cinco carpetas, me dice ´aquí está el informe, éste es el informe general y éstos son los anexos´, le digo ya se analizó bien, ya lo vieron a fondo, ´sí tenemos todos los elementos´, déjamelo y leí el informe y consideré que era sólido y como tenemos el acuerdo de darle atención a este asunto respetando los cauces legales, le pedimos formalmente a la Fiscalía, al Poder Judicial que se actuara, ya, de conformidad con el informe”.

También destacó que en su administración no se ha inventado el informe como sí sucedió con Enrique Peña Nieto, con la llamada “verdad histórica”.

“Y a partir de ahí se actuó y le pedí a Alejandro, porque ese era el compromiso, de informarle a los padres y les informamos y estuvo el fiscal y se les dijo que se iba a actuar, nada más que a lo mejor pensaron no los padres sino los que participan en todo este asunto, que iba a pasar tiempo, no, dentro de la fiscalía y dentro del Poder Judicial y dentro del Poder Ejecutivo y en la sociedad misma”, afirmó.

Afirmó que las investigaciones no se han estancado, “es que no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables, como militares, como autoridades locales, el exprocurador Murillo Karam. Esto cuándo se iba a realizar con un gobierno de la oligarquía, nunca, jamás, por eso se atrevieron a hacer toda la fabricación de los hechos, mintieron por la prepotencia, se ha avanzado mucho, que no les gusta es otra cosa, que querían tenernos contra la pared y no pudieron, es otra cosa y esto no quita que la investigación continúe y no hay impunidad”.

Al insistirse en que la mayoría de las órdenes canceladas están integrantes del Ejército Mexicano, el presidente respondió: “Nada más les digo una cosa y a ver si Proceso nos aclara: ¿Cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general, de un batallón de la Secretaría de la Defensa? ¿Y por qué se actuó así? Porque viene en la investigación y vienen cinco miembros del Ejército, los de más jerarquía”.

Reproche a Proceso

Al señalar al semanario Proceso, expuso “nosotros tenemos otra misión por eso somos distintos, con don Julio Scherer que lo quería tanto y que éramos tan amigos siempre hablábamos del tema: una cosa es el periodismo y otra cosa es la política”.

El periodismo, dijo denuncia violaciones a derechos humanos y otras injusticias,, pero que la política, cuando es transformadora no es solo denunciar, sino evitar que el Estado viole los derechos humanos “que es lo que estamos haciendo”.

“Ah, pero si Proceso y todas las organizaciones que se crearon de la llamada sociedad civil o las organizaciones supuestamente no gubernamentales ya no tienen cómo decir ´Es el Estado´, porque yo no voy a permitir que me sienten en el banquillo de los acusados si tengo mi conciencia tranquila, si estoy aquí para transformar”, dijo.

“Que se les cayó el tinglado lo lamento, es como los periodistas, que nos e podía tocar a los intocables y que ahora ya no tienen impunidad porque eran poderosísimos porque si se metía uno con ellos destruían a opositores, no estoy hablando de todos los periodistas”, señaló.

El estado ya no es como era antes el violador principal de los derechos humanos yo le voy a pedir a Alejandro que haga un informe sobre quejas y violaciones de derechos humanos antes y ahora y se van a dar cuenta de que no hay violaciones a derechos humanos, no hay el mátalos en caliente, no hay tortura, no hay masacres, entonces no somos iguales.

En la edición 2395 de Proceso publicó que “a petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares, 16 de ellos– por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta extraña maniobra fue realizada por funcionarios de la Fiscalía ajenos al proceso judicial. Ni siquiera le avisaron a la Unidad Especial de Investigación y Litigio que lleva el caso”.

“Entre los exonerados está quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera”, indica el reportaje.