AMLO promueve amparo para evitar más construcciones en Tepoztlán y se deje de "destruir el paraíso"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López pidió que se revise la aplicación del plan de desarrollo urbano en Tepoztlán, Morelos, y, en su caso, actualizarlo, para evitar que se continúe con la venta de terrenos a quienes no tengan fines agrarios.

“Ya es mucha la población, ya no se puede seguir entregando lotes o vendiendo terrenos, es mucha ya la población, por eso la escasez de servicios(…) Tepoztlán es un santuario, es uno de los pueblos más bellos del mundo que se tiene que cuidar, y la autoridad comunal y las autoridades municipales tienen que revisar el plan de desarrollo urbano y aplicarlo”, aseguró.

También llamó a no “destruir el paraíso y ya que las cosas queden como están. Es un amparo, eso lo saben los abogados, desde aquí ya promovemos un amparo para que ya no se siga construyendo nada y no se sigan vendiendo terrenos, porque se va a destruir esa belleza. Es un santuario, es algo muy espiritual, bellísimo”.

Agregó que en ese santuario tienen casa políticos y hasta líderes sindicales, pero evitó hablar más del tema porque “ya lo que pasó, pasó, pero ya no seguir con lo mismo, pararlo”.

En Tepoztlán, alertó, padecen por falta de agua “y le echan la culpa a la carretera, que porque se está ampliando se afectaron los mantos acuíferos. No, es que es mucha la demanda, y hay que resolver el problema del agua”.

El presidente pedirá al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer que revise el tema de Tepoztlán, porque, dijo, es patrimonio de la humanidad.

“Y los comuneros cuidan bien y la gente de ahí de Tepoztlán siempre ha defendido a Tepoztlán, pero a lo mejor ahora están metidos algunos influyentes, políticos influyentes. Hay que ver cómo está la situación. Pero qué bien que lo planteas, porque son de las cosas que hay que cuidar”, señaló.