¿Quieren destruir al Ejército?, cuestiona AMLO a quienes lo responsabilizan del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un asunto de justicia y para limpiar la imagen del Estado mexicano y del Ejército, pero cuestionó si lo que se busca es destruir a esta institución de Fuerzas Armadas.

También respondió que en este caso "sí, fue el Estado", tan es así que actúan desde el Estado, “un Estado distinto que no permite la violación de derechos humanos y que procura, ante todo, la justicia. ‘Fue el Ejército’, sí, se está actuando, pero el Ejército es una institución. ¿Quiénes fueron los que participaron de manera directa, indirecta? ¿Quiénes deben ser castigados? Eso es lo que estamos haciendo. Pero no: ‘Ah, todo el Ejército’. ¿Qué quieren? ¿Que se debilite nuestro Ejército? ¿En beneficio de quién?”.

El mandatario federal continuó: “¿Qué quieren? ¿Un Ejército desprestigiado, para que entonces sí vengan las agencias del extranjero y sean ellas las que se hagan cargo hasta de la defensa interior o de la defensa nacional, como en otros países? No, no, no, tenemos que defender nuestras instituciones”.

Expuso que algunas de las intenciones es querer manchar al Ejército y que si un grupo de elementos intervino en estas acciones criminales, ellos deben asumir su responsabilidad, lo cual no significa que toda la institución sea responsable.

“Una de las hipótesis que existen sobre por qué encubrieron estos hechos es porque alguien sostuvo con, por lo que se ve, con influencias que se iba a afectar al Ejército, cuando, al contrario, se afecta al Ejército si se encubren ilícitos, si se dice la verdad y se actúa con rectitud y no hay impunidad, no se afecta, al contrario”, dijo el mandatario federal.

El presidente también defendió que el Ejército contribuyó en toda la investigación, pero dijo estar muy consciente de que será muy difícil a sus adversarios.

“Un poco lo que decíamos aquí con Jorge Ramos, aunque parezca increíble, quisieran que hubiera muchos muertos en la violencia en México o que cuando la pandemia hubiesen muerto muchos más seres queridos, porque lo que quieren es que nos vaya mal, es la actitud de Proceso, administrar conflicto, lucrar con el dolor de la gente”, aseguró.

El Ejecutivo Federal afirmó que las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos siempre tendrán una atención respetuosa de su gobierno e insistió en que no darán carpetazo al asunto y no les fallarán en resolverlo.

“Pienso que se dio un paso importante y que de esas detenciones que se hicieron y del proceso que se abre va a salir más información y vamos a seguir adelante y vamos a seguir buscando a los jóvenes y escuchándolos y abriendo archivos, todo sin ocultar nada, y así se ha hecho lo que pasa que hay quienes no quieren que se aclaren las cosas”, afirmó López Obrador.

Defendió que el Ejército Mexicano surgió para combatir un golpe de Estado, “para combatir a conservadores, a fifís, que se atrevieron a asesinar al presidente Madero, así surge este Estado… este Ejército. Es revolucionario, formado por gente del pueblo. Ninguno, lo repito, de los generales de división pertenece a la oligarquía, son hijos de campesinos, de obreros, de militares, de mecánicos, de comerciantes, no es el ejército de otros países. ¿Y qué quieren? ¿Que se destruya?”.