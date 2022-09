"Zafo, no me voy a enganchar": AMLO se niega a polemizar con Santiago Creel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Zafo!” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al negarse a responder al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien este fin de semana llamó al mandatario federal a no confrontar a dos poderes.

“No voy yo a polemizar con Santiago Creel. Ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo”, dijo el mandatario.

Mensaje al titular del Poder Ejecutivo, licenciado @lopezobrador_ pic.twitter.com/V4IOvBSGMj — uD83CuDDF2uD83CuDDFDSantiago Creel (@SantiagoCreelM) September 25, 2022

Al ser cuestionado sobre este tema el presidente se dirigió a quien formuló el planteamiento: “No me estés cucando tú. No me voy a enganchar”.

Creel llamó al presidente López Obrador a no caer en falsos debates y buscar la colaboración con el diálogo democrático y el respeto a la pluralidad.

“Respetar nuestro trabajo, es respetar la voluntad de México y no la de unos cuantos. Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron” dijo el legislador.