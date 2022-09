AMLO reta a Gastélum a demostrar el "narcorrégimen militarizado": "si presenta pruebas, yo renuncio"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a quien llamó a su gobierno un “narcorrégimen militarizado” a que presente pruebas, y de hacerlo renunciaría a la Presidencia de la República, de lo contrario, quien lo afirma, que ofrezca una disculpa.

Indicó que lo del saludo a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, no cuenta porque la razón de haberlo hecho es que respeta mucho a los adultos mayores y, además, lo volvería a hacer.

“Si él (Óscar Gastélum, analista político de Letras Libres) presenta una prueba de que yo estoy creando un Estado narco-militar, si él presenta una prueba, no el saludo a la mamá de Guzmán Loera, no, pues eso lo volvería a hacer; ya lo he dicho, que respeto mucho a los adultos; es más, le tengo respeto a toda la gente. No, no, no. Pruebas. Si él presenta pruebas, yo renuncio; pero si no presenta pruebas, pues que ofrezca una disculpa”, afirmó.

El presidente afirmó que es muy importante la autoridad moral y quien no la tenga, no podría gobernar México, porque tampoco tendría autoridad política y cualquiera podría ningunearlo, en México y el extranjero.

De nuevo se refirió al tuit que publicó Gastélum el 20 de septiembre y que dice: “No había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista está usando dinero del narco para la campaña del Edomex. Ya sabía que Obrador está construyendo un narcorégimen militarizado, pero leer esto es perturbador”.

Mientras hablaba de los ahorros que se han obtenido por combatir la corrupción ironizó: “Hubo un expresidente que dijo: ‘¿De dónde agarra tanto dinero?’ Pues ya ven que dicen que estamos creando un Estado… ¿Cómo es que puso el intelectual? Narco-Estado militarizado. Imagínense, llega dinero a raudales por ahí (…) con todo lo que le entrega el narco, ¿no?, al régimen militarizado, pues ahora tenemos bastante”.

También criticó a quien le lanzó el reto: “Es intelectual de Letras Libres, quién sabe libre de quién. Pero esa era la decadencia. Aquí está también, esto es parte de esa decadencia, porque estamos hablando de corrupción. Pero esto es deshonestidad intelectual, vulgaridad del pensamiento, decadencia”, al referirse a su publicación.