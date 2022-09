¿Habrá otra torre en Mítikah? Esto dijo Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la inauguración, el viernes pasado, del centro comercial Mítikah, y el inicio de la demolición del Centro Coyoacán, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no ha autorizado nada de la segunda fase del proyecto inmobiliario.

“No hay autorizado nada todavía, nada ha autorizado el gobierno de la Ciudad, adicional a lo que tienen ahora, no se ha autorizado nada más”, dijo.

Cuestionada en conferencia sobre el avance del polémico proyecto en medio del pueblo de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez en los límites con Coyoacán, que contempla la construcción de una segunda torre, reiteró:

“No, no, y de una vez, porque lo dije cuando entré al gobierno y lo sigo sosteniendo: no va a haber otra torre, mientras estemos nosotros en el gobierno. ¿Por qué razón? Es una zona muy impactada, pero además ahí el pueblo de Xoco (que) ha tenido muchos problemas que todavía no han sido resueltos. Entonces, otra torre en ese lugar va a tener un impacto mucho mayor en la zona”.

La mandataria capitalina advirtió que cualquier intento de construcción que se quiera hacer en ese espacio “necesariamente tiene que hablarse con los vecinos, particularmente de Xoco”.

Luego, pidió que haya más diálogo con los vecinos en relación con las obras de mitigación que implica la obra.

“Ahí había un pozo de agua y el tema del jardín que ahí hay unos vecinos que no lo quieren, pero que se ha venido desarrollando. Entonces, ahí tiene que haber más diálogo con algunas gentes (sic)… si hubiera algo que se planteara autorizar, tendría que planteársele a los vecinos”.

Por último, destacó que recientemente ha habido reuniones de vecinos con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, y el subsecretario de Gobierno, Ricardo Ruíz.