"No está solo": AMLO defiende a Américo Villarreal y señala persecución

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, regresó al Senado de la República para protegerse, “pienso, porque existe una persecución, es una situación muy extrema y presiones, parece que el presidente del Tribunal Electoral fue de uno de los asesores de este señor (Roberto Gil Zuarth), que fue o es del PAN”.

“Ese tribunal no es una gente, sino son siete y ¿cómo le van a hacer? Yo creo que les falló”, consideró ante la próxima resolución para validar el proceso electoral en el estado.

El mandatario federal destacó que en la elección de Tamaulipas, fue ejemplar la participación porque fue donde hubo más gente que en Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca, y acusó que no pudieron con el fraude, porque el pueblo de Tamaulipas es mucha pieza y, dijo, está harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo basta.

“Y qué casualidad que ahora que va a decidir el Tribunal Electoral empiezan con estas campañas porque están pensando posiblemente decir ‘se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal metido en eso’”, señaló.

El presidente dijo que conoce bien a Villarreal y lo calificó como una persona decente, además de que es lo merece el pueblo de Tamaulipas, “pero es mafia y son capaces de todo, y está orquestado”.

–¿Por el actual gobernador de Tamaulipas? –se le preguntó.

“Por muchos, no sé, pero esto no es normal”, respondió.

También cuestionó que esta situación se presente en el estado en el que hay exgobernadores presos y que se ha caracterizado por registrar asesinatos de candidatos. “En el caso de Villarreal deben estar preocupados sus familias, pero decirle al doctor que no está solo y a su esposa y toda su familia porque la gente de Tamaulipas está con él. Esto es de dominio público en Tamaulipas, la gente conoce perfectamente al doctor Américo”, indicó.

También señaló que en esa entidad lo único que le cuestionan a Villarreal es que es prudente.

“Lo único que le cuestionan, fíjense, es de que es prudente, de que es muy bueno, y no le deberían de cuestionar eso, es mejor ser bueno, sólo siendo bueno se puede ser feliz, porque está la idea de que el gobernante tiene que ser malo”, añadió.

El presidente de nuevo cuestionó la publicación en redes sociales en la que lo acusan de mantener un “narcorrégimen militarizado”, también ironizó al asegurar que “con todo lo que le entrega el narco al régimen militarizado ahora tenemos bastante” e insistió en que no son ciertos los cables que se dieron a conocer en medios en donde se relaciona a Villarreal con el narcotráfico.

Señaló que le llamó la atención que esta información “primero sale en una revista, o en una página, luego lo retoma un articulista y luego le dan vuelo, muy armado y sale el embajador a decir que es falso y todos los intereses que hay de las agencias o ¿ustedes creen que no se meten o que no hay contubernio entre las agencias extranjeras, los gobernantes, los medios de información, la DEA? Claro que sí, yo no estoy hablando de Tamaulipas sino en todos los casos”.