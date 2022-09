Pese a pedir regresar a su escaño, Américo Villarreal no asiste al Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, no se presentó al Senado este martes, pese a que solicitó reincorporarse a su escaño a cinco días de su toma de protesta.

Luego que Villarreal solicitó este lunes 26 su regreso al Senado mientras rinde protesta como gobernador, el próximo 1 de octubre, argumentando una “embestida” del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, explicó que no hay elementos para que pueda ser detenido y que, además, pese a pedir licencia mantiene el fuero constitucional.

“Creemos que no hay elementos para que pueda tener temor de ser detenido; no hay elementos, al menos que yo conozca, de que pueda privársele de su libertad en estos momentos justos en el lapso de la toma de protesta, que es el día primero”, comentó el coordinador de Morena en el Senado.

“Aun cuando no se incorpore o aun cuando no tenga formalmente el cargo de senador propietario, el senador con licencia tiene fuero”, afirmó el legislador.

Señaló que el 1 de octubre, Américo Villarreal tendrá que optar por uno de los dos cargos, senador o gobernador.

“Ahora tiene fuero, no puede ser privado de su libertad. No debe de tener problema ni tampoco preocupación, porque él no puede ser detenido, porque es senador con licencia y tiene fuero constitucional, la Constitución lo protege y el pueblo de Tamaulipas votó por él y votó mayoritariamente para el cargo de gobernador constitucional del estado, cuya protesta será el 1º de octubre”, reiteró.

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá el proyecto de sentencia que elaboró el magistrado José Luis Vargas sobre la validez de la elección en Tamaulipas y el triunfo de Villarreal.

Esto, luego de establecer que el PAN no aportó pruebas de la presunta injerencia del crimen organizado en las elecciones en la entidad.

Hace unos días, el senador con licencia alertó que recibió información de que el gobernador saliente, García Cabeza de Vaca, ordenó a un juez de control liberar órdenes de aprehensión en su contra y personas de su gabinete. Sin embargo, el panista negó la existencia de esas órdenes de aprehensión.

Mientras tanto, este martes, el secretario de gobernación Adán Augusto López tuvo un breve desencuentro con la senadora Lilly Téllez del PAN, quien durante su comparecencia ante el pleno colocó una pancarta con la fotografía de Américo Villarreal y Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, "El Gerry", presunto narcotraficante.

“Pues Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas”, dijo el titular de Segob.

Luego Adán Augusto López le pidió que si tenía pruebas del nexo entre el gobernador electo y el presunto criminal, que presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Téllez tuiteó en su cuenta de Twitter que el funcionario federal había leído en voz alta su pancarta, “de forma involuntaria”.

“Cuando le cayó el veinte, me retó a denunciar en lugar de condenar la colusión criminal”, añadió la legisladora.

El Sec. de Gob. leyó en voz alta mi pancarta.



De forma involuntaria, leyó textual el tuit del sen. Narro, en el que aparece con Américo Villarreal y un narco.



Cuando le cayó el veinte, me retó a denunciar en lugar de condenar la colusión criminal.



Sobre aviso no hay engaño. pic.twitter.com/HVt3i5Ohv0 — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 27, 2022

En la fotografía aparece, además de Villarreal, el senador José Narro Céspedes y Vázquez Barrera. Villarreal ha asegurado que el presunto criminal se acercó a saludar al senador Narro Céspedes cuando comían en un restaurante.