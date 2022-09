Américo Villarreal pide licencia en el Senado tres días después de solicitar su reincorporación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En medio del enredo sobre su regreso al Senado, el gobernador electo de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya pidió licencia a su escaño a tres días de solicitar su reincorporación y fue aprobada por el Pleno.

Luego de un álgido debate en el pleno del Senado sobre si el oficio con el que pretendía dejar sin efecto su solicitud de reincorporación era irregular, la Mesa Directiva informó que recibió la solicitud de licencia de Américo Villarreal al Senado y en cuestión de minutos fue autorizada en votación económica.

A las 13:30 horas, mientras el PAN exigía que el senador Villarreal pidiera licencia y no pretendiera hacer como si no se hubiera reincorporado a la Cámara Alta a cinco días de su toma de posesión como gobernador, Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado, informó que ya tenían el oficio correspondiente.

El debate se centró en el tema del procedimiento que no seguía el reglamento del Senado, pero también en la argumentación de la bancada panista de que el morenista buscaba “borrar” su reincorporación porque se había dado cuenta de que ser senador lo hacía inelegible como gobernador.

“Sabemos el error que evidentemente cometió el senador y por eso no pide una nueva licencia, él lo que está pretendiendo es dejar sin efecto el oficio que presentó”, dijo Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN.

Los panistas leyeron el artículo 79 de la Constitución del estado de Tamaulipas, que en su fracción 4ta establece que no pueden desempeñar el cargo de gobernador quienes ostenten "algún cargo o comisión de otros estados o de la Federación a menos que se separe de ellos 120 días antes de la elección”.

Ante ello, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, subió a tribuna para señalar que es un debate “vacío” y explicar que ese artículo habla de los 120 días antes de la elección.

“Se refiere exclusivamente a la elegibilidad, en consecuencia, dicha restricción se agotó y se dio por cumplida al haberse efectuado la elección”, dijo Monreal.

“El impedimento son 120 días para celebrarse la elección. Es decir, los requisitos impuestos para participar en los comicios, llevan por propósito la equidad, igualdad, que no haya ventaja de algún candidato para influir en el electorado. Para que no haya recursos públicos del funcionario en la contienda, pero una vez que es gobernador electo puede regresar, incluso les diría es constitucional que se reincorpore y que mañana u horas antes solicite licencia. No se lo impide la Constitución”, añadió.

Luego, la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, le pidió a Monreal una explicación sobre la jurisprudencia 14/2009, en la cual el TEPJF resolvió que la figura de separación del cargo debe prevalecer en todo el tiempo en que se está desahogando las etapas de la elección hasta la calificación de la misma.

“Lo anterior porque el requisito de elegibilidad tiende a evitar que los ciudadanos que sean postulados como candidatos tengan la posibilidad de disponer ilícitamente de recursos públicos, durante las etapas de preparación, jornada electoral y resultados, para influir incluso en las autoridades electorales", leyó.

"En este momento procesal electoral, doctor (Monreal), estamos a la espera de la resolución de las autoridades electorales”, recalcó la panista.

En este punto, Monreal dijo que existen tesis jurisprudenciales más actualizadas que la expuesta por la panista, como la 23 de 2018 en materia electoral, la cual señala que es “inconstitucional” el requisito de solicitar licencias definitivas para contender por otro cargo de elección popular.

“Senadora, es muy clara la jurisprudencia, las tesis son contundentes, no impiden que el senador Américo Villarreal retorne antes de tomar protesta constitucional”, concluyó el líder parlamentario.