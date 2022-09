AMLO respalda a Villarreal por cuestionamientos sobre grupo armado

Ciudad de México (apro).- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó: “¿Y qué tiene?”, al planteamiento de que los integrantes de la Columna Cívica Armada Pedro J. Méndez, reconocida como grupo de autodefensas, votaron por Américo Villarreal, pues dijo que también le funcionó al aún gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Se habla de que hay un municipio que se llama Hidalgo, en Tamaulipas, y hay una organización que se le acusa de estar vinculada a actividades ilícitas. Esa organización apoyó la campaña del doctor Américo. Yo he ganado ahí, y ganó el PAN y el PRI”, comentó el presidente.

Agregó que “ese grupo apoyó al actual gobernador, votó por el actual gobernador García Cabeza de Vaca y se peleó después con ellos”. El propio mandatario estatal se lo hizo saber a López Obrador en una gira por un hospital del IMSS Bienestar, a la que no lo acompañó por las diferencias con la Columna Cívica Armada.

“Y si votaron por él (Villarreal), ¿qué? Por uno y por otro. ¿Qué no tenían derecho a votar? ¿Estaban impedidos? ¿Y cómo ahora se descubre que tienen relaciones delictivas o se dedican a actividades delictivas? ¿Cómo se comprueba? ¿Y cómo se usará eso para decir hay vínculos con el narcotráfico?”, cuestionó el mandatario federal.

López Obrador dijo que se deberá esperar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la validación del triunfo de Villarreal, la cual se conocerá esta tarde. “Que el tribunal, con elementos y pruebas… porque les estoy hablando de un municipio y tres más que pueden significar en total del 3 al 5% de la población de Tamaulipas”, indicó.

El presidente recordó que, en una de sus giras, cuando era opositor, acudió al municipio tamaulipeco de Hidalgo, donde la organización le expresó: “‘Aquí nosotros no permitimos a los de las bandas y estamos organizados y somos Columna Armada no sé qué y Pedro Méndez o algo así, y hemos puesto orden aquí porque hay un desastre”.

“Y fuerte el discurso del señor. ‘Y queremos su postura’… Ahí debe estar grabado por el Cisen, lo voy a pedir”, ironizó el presidente.

Continuó la anécdota: “Agarré el micrófono y le digo: ‘Esto se va a poner bueno’. Y se rieron. Les dije: ‘Fíjense que no estoy de acuerdo con ustedes, yo no comparto el uso de la fuerza ni la vía armada ni la violencia. Este es un movimiento pacífico y se puede cambiar por la vía pacífica, por la vía electoral, por eso lo estamos haciendo, pero no hay ningún problema’. Y ya terminó el acto. Luego regresé. A mí me permitían entrar sin problema porque sabían que de manera directa nosotros no queremos la confrontación”, concluyó el mandatario.