AMLO revela que hasta 30 empresas tienen adeudos con el SAT por 100 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la jefa del Servicio de Administración Tributario (SAT), Raquel Buenrostro le entregó una lista de hasta 30 grandes empresas que tienen adeudos por 100 mil millones de pesos.

Indicó que por esta razón la próxima semana tendrá una reunión con funcionarios del SAT por estos grandes deudores, a los que no llamó contribuyentes porque no aportan, que se han quedado rezagados y se trata de empresas nacionales y extranjeras sin dar más detalles de cuáles son.

"Me dieron a conocer una lista de quiénes se están rezagando, ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras; vamos a hacer una revisión, en algunos casos es porque no se había realizado auditorías, no se les había notificado", afirmó.