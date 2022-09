"La diferencia es que mi padre reconoció su error": esto respondió Mauricio Tabe a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en la conferencia de Palacio Nacional se difundió el video en el que el padre del panista amenaza con un cuchillo a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

“Hoy @lopezobrador_ se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó, a diferencia del presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país”, escribió el exlíder del PAN en la Ciudad de México.

Hoy @lopezobrador_ se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó, a diferencia del presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país. — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

Este miércoles, en la conferencia “mañanera”, López Obrador dijo que el hecho violento ocurrido ayer en la tarde en la taquería Don Eraki de la colonia Escandón “no deja de ser un asunto político, porque siempre es el doble discurso: ‘¡Qué barbaridad, los de Atenco traen sus machetes!’ Es el doble rasero. Es una forma de pensar y de actuar, hay mucha hipocresía”.

#ConferenciaPresidente

El mensaje de AMLO para los que defienden a un hombre que intentó degoll*r a un trabajador…



“Los nacos estamos de moda”



c.c.p. @tabe_tabe4 @mauriciotabe pic.twitter.com/UEtTOqNTW8 — Al Momento 4T (@Almomento4T) September 28, 2022

Siguió: “Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona ¡híjole! Pero resulta que quieres hablan de que son gente de bien y que el resto es chusma, somos nacos, no saben que los nacos estamos de moda. Pero ellos se creen superiores en todo, y cuando se les descubre lo que son realmente pues enseñan el cobre”.

uD83DuDEA8 ÚLTIMA HORA uD83DuDEA8



Ante la suspensión de actividades de la taquería Don Eraki, propiedad de la familia de @mauriciotabe, por irregularidades en su construcción, EL PADRE DEL ALCALDE amaga a trabajadores del @GobiernoMX con CUCHILLO pic.twitter.com/fktjoko7OG — Alfonso Flores Durón y Enciso (@AlfonsoFDyE) September 27, 2022

Ayer por la noche, luego del video que difundió Daniel Tabe en el que reconoció el error de actuar como lo hizo y ofreció disculpas, su hijo Mauricio Tabe emitió un mensaje en sus redes sociales en las que habló de su padre como “un hombre respetuoso, entregado a su familia y a su trabajo. Nadie le regaló lo que tiene… me sorprendió lo que ví, nunca lo había visto así”.

A modo de justificación, dijo que perdió la cabeza “al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido y después de la campaña de calumnias y mentiras que desde ayer se orquestó”.

Desde el gobierno le pusieron el dedo a mi papá. Lamento mucho su reacción. Nada la justifica. https://t.co/PlLFzn1ApI — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

Sin mostrar ningún documento, el exlegislador local aseguró que “es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles. Es falso que yo este metido en el negocio. desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad”.

Luego, lanzó la acusación política: “Esto fue un acto de provocación y de ataque y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación Nada lo justifica, nada lo justifica”.

Y advirtió: “No me voy a quedar callado frente a la intimidación, a los ataques ya al provocación y lo digo claro: no estuvo bien lo que hizo mi papá y me sumo a sus disculpas”.