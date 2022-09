Monreal desmiente al PAN: Américo Villarreal no está inhabilitado para asumir la gubernatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que es un "falso debate" y desmintió al PAN, luego que aseguró que Américo Villarreal había quedado inhabilitado para ser gobernador de Tamaulipas tras su reincorporación al Senado.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, Monreal subió a tribuna para “tratar de dilucidar” la polémica sobre si Américo Villarreal podía regresar al Senado, en momentos en los que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por resolver la validez de la elección en Tamaulipas.

La bancada de Acción Nacional citó el artículo 79 de la Constitución de Tamaulipas para descalificar a Villarreal como gobernador del estado que perdieron en las pasadas elecciones, aunque dicho artículo establece, en su fracción 4ta, que no pueden desempeñar el cargo de gobernador quienes ostenten "algún cargo o comisión de otros estados o de la Federación a menos que se separe de ellos 120 días antes de la elección”.

“Se refiere exclusivamente a la elegibilidad, en consecuencia, dicha restricción se agotó y se dio por cumplida al haberse efectuado la elección”, aclaró Monreal.

“El impedimento son 120 días para celebrarse la elección. Es decir, los requisitos impuestos para participar en los comicios, llevan por propósito la equidad, igualdad, que no haya ventaja de algún candidato para influir en el electorado. Para que no haya recursos públicos del funcionario en la contienda, pero una vez que es gobernador electo puede regresar, incluso les diría que es constitucional que se reincorpore y que mañana u horas antes solicite licencia. No se lo impide la Constitución”, agregó.

El senador también explicó que hay casos de presidentes municipales o de regidores que son candidatos a presidentes municipales o diputados federales o senadores, que se tienen que separar 120 días y que cuando son electos regresan a la función de ser presidentes municipales, diputados o senadores.

“El candidato que tiene dos puestos de elección popular opta por uno de ellos, y dice ‘yo opto por ser senador’ o bien ‘yo opto por ser gobernador’. Y Américo está en plena legalidad de decir ‘me voy a reincorporar cinco días porque siento la presión indebida del gobernador o del gobierno o del juez federal o del juez local, sobre mi libertad. Y si no tengo la propietaria o el senador propietario, no me cubre el fuero”, añadió.

La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, le pidió a Monreal una explicación sobre la jurisprudencia 14/2009, en la cual el TEPJF resolvió que la figura de separación del cargo debe prevalecer en todo el tiempo en que se está desahogando las etapas de la elección hasta la calificación de la misma.

“Lo anterior porque el requisito de elegibilidad tiende a evitar que los ciudadanos que sean postulados como candidatos tengan la posibilidad de disponer ilícitamente de recursos públicos, durante las etapas de preparación, jornada electoral y resultados, para influir incluso en las autoridades electorales", leyó.

"En este momento procesal electoral, doctor (Monreal), estamos a la espera de la resolución de las autoridades electorales”, recalcó la panista.

En este punto, Monreal dijo que existen tesis jurisprudenciales más actualizadas que la expuesta por la panista, como la 23 de 2018 en materia electoral, la cual señala que es “inconstitucional” el requisito de solicitar licencias definitivas para contender por otro cargo de elección popular.

“Senadora, es muy clara la jurisprudencia, las tesis son contundentes, no impiden que el senador Américo Villarreal retorne antes de tomar protesta constitucional”, concluyó el líder parlamentario.

Mientras Monreal daba sus argumentos en tribuna, comenzó a circular una versión ampliada con el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral sobre la elección en Tamaulipas en la que se confirma la elegibilidad del gobernador electo, impugnada por el PAN.

EXTRA EXTRA Desde el @TEPJF_informa le echan una mano a @Dr_AVillarreal para que su grave error de regresar al @senadomexicano NO le afecte al ejercicio del cargo.



Acaban de incluir en @TEPJF_informa que se valida su elegibilidad.



uD83EuDD13



Proyecto modificado/Proyecto original

Así, Morena terminó el enredo sobre si Américo Villarreal podía o no regresar al Senado y luego pedir licencia para asumir el cargo de gobernador.

Minutos después, llegó el oficio a la Mesa Directiva por el que Américo Villarreal solicitó licencia a su escaño y la asamblea lo aprobó en votación económica.