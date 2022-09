Sheinbaum "tropieza" dos veces con el nombre de la “Princesa del Pop”: le dice Britany Spears (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al presumir el video de la canción “Hold me closer” de las estrellas internacionales Elton John y Britney Spears grabado en los alrededores de la Línea 1 del Cablebús de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confundió dos veces a la “Princesa del Pop” al llamarla “Britany”.

Este miércoles, en su conferencia, la morenista destacó ante la prensa el estreno del videoclip de la siguiente manera:

“Oigan, pero si Elton John y Britany (sic) Spears vienen a Cuautepec, ¿ya vieron el video?, ¿ya lo vieron?, ¿no lo han visto?, ¿quién no lo ha visto?, ¿ya lo vieron?, ¿ya todos los vieron?, ¿tú no las visto?, ¿en Sonora no se vio? A ver vamos a… Elton John acaba de subirlo a su cuenta”.

Emocionada, en espera de que su equipo de comunicación mostrara el video siguió: “O sea, la última canción, el último hit de Britany (sic) Spears y Elton John, no sé si ya habían cantado antes juntos, no lo sé, es… Yo creo que todo se filma aquí en la Ciudad de México ¿no?, tiene unas partes de Barragán, no sé si sea la Casa Luis Barragán o el Hotel Camino Real, que también es de Barragán”.

Sin darse cuenta del tropiezo, Sheinbaum Pardo resaltó que la CDMX se ha convertido en un lugar muy importante para la industria fílmica, ya que en lo que va de 2022 se han generado más de 300 mil empleos vinculados a dicho sector.

Ver minuto 48:25