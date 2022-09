AMLO explica a Epigmenio Ibarra la razón por la que Peña Nieto no está preso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La suspensión del procedimiento penal iniciado contra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, no significa que vaya a salir de la cárcel, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que, por ser un proceso legal, el exfuncionario tiene el derecho de defenderse, “solo que la Fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam, que era procurador, fue responsable de la fabricación de lo que se llamó la ‘verdad histórica’”.

El presidente también respondió al cuestionamiento que ha hecho “hasta mi amigo Epigmenio (Ibarra)”, quien publicó: “¿Y Peña Nieto? ¿Por qué procesar sólo a sus subalternos? ¿Por qué no meterlo a la cárcel junto a Jesús Murillo Karam? ¿Por qué va a quedar impune si era el jefe de un Estado criminal?"

López Obrador respondió: “Porque también están diciendo: ‘Bueno, ¿y por qué no —hasta mi amigo Epigmenio— y por qué no Peña?, que acompañe a Murillo Karam’. Pues que Murillo hable, que diga si se le dieron instrucciones, porque en el documento no aparece como responsable Peña, aparece Murillo”.