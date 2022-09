AMLO rechaza rebelión en el Ejército por caso Ayotzinapa: "buscaron reventar la investigación"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los procesos judiciales en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se buscó girar órdenes de aprehensión contra más militares, fuera de lo que indica el informe de la Covaj, porque buscaron dinamitar la investigación y generar una rebelión dentro del Ejército mexicano.

“Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación; hablar de más personas en el caso, por ejemplo, de los militares responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco; claro, de alto grado, los otros 15, no sé, pero me imagino que son soldados, pero por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército, si eran más íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie. No, no, no, cero corrupción, cero impunidad”, aseguró el presidente.

En otro momento, el mandatario federal reiteró que las órdenes de aprehensión se dieron a partir del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa), que encabezó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero “cuando esto llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares”.

Reconoció que el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, trabajaba de manera conjunta con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero que el reclamo fue que no se le tomó en cuenta para el procedimiento.

“Yo daba por hecho que habían participado todos y no les gustó que se actuara así, ni le gustó el informe al fiscal que estaba, por eso planteó su renuncia”, afirmó el presidente.

López Obrador dijo que se optó por actuar con el informe de la comisión “y se procedió; costó algún trabajo conseguir las órdenes de aprehensión porque, además, estoy seguro de que alguno de los detenidos estaba muy confiado de que no iba a haber acción”.

Insistió en que las 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 son contra militares, no están en el informe y por esa razón se cancelaron, como confirmó el lunes pasado.