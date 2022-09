Fuerzas Armadas están conscientes que no se puede encubrir a quien comete un delito: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La versión de las presiones del Ejército al subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para evitar encarcelar a militares, son rumores porque saben que no se puede encubrir a quien comete un delito, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente destacó que “a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas, no, las Fuerzas Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de uno, dos, cinco, 10 miembros del ejército, o servidores públicos, se afecta a las instituciones si se encubre si no se dice la verdad”.

El mandatario expresó el respaldo a Encinas Rodríguez “le tengo confianza al subsecretario Alejandro Encinas que es una gente íntegra, que tiene todo nuestro apoyo, y a partir del informe que me entrega con los anexos es que se toma la decisión de actuar”, señaló.

La idea de que el Ejército somete a otros funcionarios a presiones “se presta al golpeteo institución y se aprovechan todos, hasta los extranjeros que quisieran que tuviéramos fuerzas armadas socavadas”, reprochó.