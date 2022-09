La inflación “ya tocó techo y va a bajar”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El aumento de la inflación no es culpa de los países sino un efecto principalmente por la guerra de Rusia en Ucrania, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y confió en que “ya tocó techo y va a bajar”.

“Si me preguntan qué me preocupa en estos días, en lo económico la número uno es la inflación. El lunes se presenta este plan y estoy seguro de que vamos a poder frenar el aumento de los precios”, afirmó.

También expuso que ante esta alza de inflación, “nosotros estamos tomando medidas heterodoxas, como el subsidio a gasolina, a diésel, eso no está en las fórmulas de la política neoliberal, porque el subsidio está satanizado”.

Acusó que hay técnicos que buscan aplican la fórmula de aumentar la tasa de interés, y citó como ejemplo el caso de Estados Unidos, pero consideró que no es la mejor opción por ser la fórmula que aplican siempre de forma ortodoxa.

“Es cuando un carro se calienta, esa es la inflación, y para que no se caliente se apaga, pues sí ya no se calienta, ya no hay inflación, pero ya no camina, no hay crecimiento”, señaló.

Para el reforzamiento del plan antiinflacionario lo acompañarán los principales productores, así como representantes de las principales tiendas del país, porque aunque “la parte energética se tiene bajo control, porque no aumentarán los precios de gasolinas, diésel y la luz, el asunto lo tenemos en los alimentos”, afirmó.

Con una inflación de 8.7% en alimentos, el presidente reconoció que con el aumento de 65% del salario mínimo en términos reales y “aunque ha aumentado la capacidad adquisitiva y a la gente le alcanza para más, como últimamente está aumentando el precio de la tortilla y otros básicos, aun con el 65% de aumento del salario sí hay una disminución y no queremos que esto siga sucediendo”, indicó.

El presidente se dirigió a la población para afirmar que atienden la inflación, “que es un fenómeno originado por la guerra de Rusia en Ucrania, ya venía mal la economía, el modelo neoliberal, y se afectó más con la pandemia, y luego de la etapa más difícil de la pandemia viene la guerra y esto precipita la crisis económica y produce esta inflación mundial que nos afecta a todos”.

El mandatario federal insistió en la irracionalidad de la guerra porque son decisiones que se toman en la cúpula, “la toman los gobernantes de potencias hegemónicas, los grupos de poder económico, y afectan a las poblaciones y en ese caso a casi todos los países del mundo, porque la inflación es en general”.

En México en el sector energético, dijo, han podido controlar la inflación porque tomaron medidas eficaces, pero en lo referente a los alimentos, señaló que se debe a la falta de autosuficiencia alimentaria, por lo que el país depende de importaciones.

Acusó que aun con el control en los energéticos y el plan antiinflacionario, para los medios de comunicación “estamos al borde de un colapso económico financiero y ya casi de una tragedia, pero no es así, afortunadamente, y ya estamos tomando medidas, me reuní con productores, distribuidores, dueños de las tiendas que distribuyen los alimentos y definimos una canasta básica, que no aumentará, y buscaremos que haya disminución de precios”.