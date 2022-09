AMLO admite hackeo de grupo "Guacamaya" a la Sedena y que está enfermo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es cierto que hubo un ataque cibernético o robo de información a la Secretaría de la Defensa Nacional “mediante estos mecanismos modernos” y también son ciertos todos esos padecimientos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, el mandatario afirmó que es cierto lo que dio a conocer Latinus basado en lo filtrado por el grupo de hackers llamado “Guacamaya” y que se dio porque “aprovecharon que está llevando a cabo un cambio en el sistema de información por eso son profesionales”.

Se da a conocer lo que es de dominio público. El que nada debe nada teme. Son ciertos, yo estoy enfermo tengo varios padecimientos. Otros males todos los que se mencionan ahí"

"¿Por qué no pones a Chico Che? Solamente hay una cosa que no tengo, lo del alcohol pero lo otro sí", pidió el presidente a su vocero. El fragmento habla de que no pudo entrar al Ejército por sus padecimientos de salud.

Enseguida de la canción el presidente afirmó que está bien atendido.

Todo lo que dice ahí es cierto y se ha expresado, Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital”.

Después de esa revisión el mandatario federal aseguró que le recomendaron un cateterismo, pidió unos días, pero enseguida se contagió de Covid-19 y tuvo que esperar para hacer el procedimiento.

Aunque el informe indica que no aceptó un tratamiento médico el mandatario federal dijo que finalmente los médicos “me vencieron, presionan y uno se defiende, pero termine con un cóctel que tomo por las noches para varias enfermedades, es un síndrome pero estoy muy bien”.



El presidente expuso que acude a revisiones médicas cada tres o cuatro meses, “pero decían lo más delicado es la hipertensión por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio”.

También dijo que cuida los riñones de la cantidad de medicamentos que le recetan, “porque haciendo una crítica fraterna cariñosa a los especialistas lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan. Si es un cardiólogo lo que no quieren es que se muera del corazón pero a veces lo que uno tienen que tomar para que no de infarto puede afectar otros órganos”.

El mandatario federal agregó que buscará los equilibrios, sobre todo al terminar su mandato, cuando tendrá un cambio en el estilo de vida.

Voy a estar a nivel del mar y eso ayuda mucho en el caso de la hipertensión y ya no tantas presiones. Voy a bajarle a las pastillas y va a ser más al natural, pero mientas yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme”, aseguró.

Agregó: “imagínense a veces hay que dormir con las botas puestas, Sin embargo es muy satisfactorio también es deber pero también significa una gran satisfacción poder servir. No hay nada que se compara a poder servir a los semejantes. Esa es la verdadera política”.

Al ser cuestionado sobre si piensa en el riesgo de perder la vida en el ejercicio presidencial, el mandatario respondió: “No no no pienso en eso, me siento bien y ciento con el apoyo de la gente, muy buenas vibras hay quienes piensan distinto y los respeto. Creo cuando lo del infarto un médico recomendó que me dieran una sobre dosis de medicamentos para que me fuera al cielo”.

Finalmente el presidente llamó a no desearle mal a nadie “y estar bien con uno mismo, la conciencia el prójimo y ser feliz y hay nada que ocultar.