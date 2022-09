AMLO defendió el trabajo de Alejandro Encinas al frente de la investigación del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Creen ustedes que sí hubiese llegado Anaya o Meade (a la presidencia) se hubiera llegado hasta donde estamos en este asunto?”, cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las investigaciones de su gobierno en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Enseguida respondió: “Ni en éste ni en otros por la red de componendas y de complicidades”, acusó al tiempo que, dijo, dejaría esta pregunta en el aire.

Es un acto de justicia que no se había visto en muchos años” y destacó: “Si hemos podido nosotros avanzar porque somos libres, porque nada más tenemos como amo al pueblo de México”.

El mandatario federal aprovechó para abordar el ejemplo del ataque cibernético que sufrieron sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional, al compararlo con lo sucedido en Ayotzinapa: “Por eso las filtraciones del archivo del Ejército ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Nada”.

El mandatario federal afirmó que:

Como se están dando cambios cuesta trabajo entender que no somos iguales, entonces me ven como Calderón o como Peña. En la campaña tenía que decir soy Peje pero no lagarto y para qué el conservadurismo difundía eso de que todos son iguales, para que la gente no participara”.

Además destacó que se debe contextualizar “y nosotros vamos a seguir con la investigación, vamos a que se ejecuten todas las órdenes de aprehensión que los detenidos que tienen derecho a la defensa ayuden que contribuyan, a que cada vez se aclare más lo sucedido”.

Defendió que se debe saber quiénes más participaron, además de avanzar en la búsqueda de los jóvenes, todo conforme al informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Sobre el Ejército, insistió: “El supuesto, lo que arroja la investigación es que interviene el comandante de la zona y que él participa y yo no creo que él haya pedido instrucciones para lo que según el informe sucedió después que fue la eliminación de los jóvenes, pero está abierta la investigación”.

Luego de lanzar la pregunta sobre los candidatos en la elección de 2012, del PRI, José Antonio Meade; y del PAN, Ricardo Anaya, aprovechó para dirigirse, dijo, a los jóvenes que quieren dedicarse “al noble oficio de la política”: que tengan como principio no perder la autoridad moral, porque la auténtica política es un imperativo ético, “si se actúa con rectitud y honestidad se pueden enfrentar todas las adversidades, ese es el escudo protector, la honestidad, eso para los jóvenes, entonces yo entiendo que hay muchísimas interpretaciones y la desconfianza”.

Incluso reprochó que su movimiento incluso padeció “la desconfianza del flanco izquierda. El movimiento Zapatistas, Marcos llamando a no votar, decía que éramos el huevo de la serpiente que éramos lo mismo, había campañas para decir todos son iguales (…) y no sé si consciente o inconscientemente le hacían el juego el conservadurismo (…) Me molestaba mucho que iba yo a Chiapas, en la lucha para convencer a la gente, en las zonas donde tenía más influencia el zapatismo y se llamaba a no votar, pero al mismo tiempo arrasaba el PRI”.

El presidente llamó también para decir a los defensores de derechos humanos que se debe buscar la transformación de la realidad: