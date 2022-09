AMLO minimiza hackeo a Sedena: no tendrá impacto “porque todo está dicho”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no considera que habrá un impacto en cuestión de seguridad, político o de transparencia, por el hackeo o robo de información de “Guacamaya” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); incluso ironizó: “Empiezan con su sensacionalismo ´ahí vienen las revelaciones´, casi no pude dormir de preocupación pensando que es la gran nota, no tienen nada”.

El mandatario federal aseguró que se enteró este mismo jueves del ataque cibernético, pero no considera que se tenga un impacto negativo por lo que se da a conocer.

“Nada, porque sí se actúa con transparencia, que es la regla de oro de transparencia, si no se miente y se habla con la verdad, ¿qué problema puedo tener?”, cuestionó.

Al contrario, consideró que la forma en la que se ha difundido la información por Latinus “es un asunto de politiquería, están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar, no, la gente hasta rechaza eso, lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, una falta de respeto a las personas, una bajeza; pero, ¿qué se puede esperar de Loret de Mola?, pero no solo él, es apenas el medio, el instrumento”.

Afirmó que se trata de quienes están detrás, pero rechazó darles más importancia, “la verdad han fracasado y van a seguir fracasando, porque el triunfo de la reacción es moralmente imposible, no funciona; actúa de mala fe, no puede en tiempos como el que estamos viviendo, tiempos de autenticidad, de búsqueda de la verdad, de honestidad, de amor al prójimo todas esas cosas resultan muy vulgares, bajas y son rechazadas, eso no funciona”.

“Yo no debería darles consejos, debería decirles 'síganle, van bien, ahí la llevan; aplausos'”, ironizó de nuevo el mandatario federal.

Afirmó que tampoco hay preocupación sobre lo que da a conocer, incluso si es información delicada de seguridad nacional, “porque todo está dicho”, y se refirió a las reuniones de seguridad que sostiene todas las mañanas con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda Durán, quienes además diario le envían informes, “son instituciones que actúan con mucha disciplina e informan”.

Esto, dijo, a pesar de que su administración tiene en su contra a casi todos los medios de información y a grupos de intereses políticos y económicos, “qué vamos a estarnos preocupando por eso”.

El presidente López Obrador señaló que si su gobierno ocultara información o estuviera en negocios, “promoviendo la corrupción, pues sí, o violando derechos humanos, reprimiendo al pueblo, entonces sí habría que esconder información”.

Dijo que únicamente se resguardan datos que tienen que ver con la dignidad de las personas o por cuestiones del debido proceso, pero insistió en que todo lo que se pueda debe darse a conocer.