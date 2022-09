AMLO responde a Monreal por reforma de Guardia Nacional: "Que cada quien asuma su responsabilidad"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–En las negociaciones que se podrían generar en el Senado de la República para la discusión de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, cada legislador deberá asumir su responsabilidad y “nosotros no hacemos alianzas”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente se refirió en específico al morenista Ricardo Monreal: “Cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando, la política no es un ´toma y daca´, tiene que ver con ideales con principios y nosotros lo estamos planteando porque estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos. Esto no tiene que ver con cacicazgos, sino con lo que más conviene a los mexicanos; en un tema tan importante como la seguridad”, enfatizó.

El presidente insistió en que “cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios y a ideales, esto no está para politiquería, con nadie, aquí lo que se aconseja respetuosamente es que pensemos en el pueblo, una recomendación respetuosísima a los dirigentes del PRI: que piensen en la historia de defensa, de los intereses del pueblo, de la nación”.

Expuso que “si ellos plantean que van a actuar acorde con los sentimientos de la mayoría de los mexicanos les va a ir bien, a quien le va mal en política es al que nada más está pensando en beneficiarse en lo personal” y aseguró que “si fuesen responsables los conservadores deberían estar apartando en el debate a las diferencias y darle un trato especial a la seguridad”.

El presidente López Obrador dijo que si los senadores no votan a favor bajo el pretexto, dijo, de que se militariza o cualquier, ya no quedará en el Ejecutivo federal, pero será un señalamiento que hará constantemente desde su tribuna.

Ayer, el senador Monreal afirmó que este martes el Senado recibirá la minuta para que la GN se incorpore a la Sedena, por lo que en las próximas horas se definirá la ruta legislativa que seguirá.