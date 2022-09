Porfirio Muñoz Ledo arremete contra la 4T: "la gran mentira convierte en simios a los militantes"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo arremetió contra la llamada Cuarta Transformación al considerarla “una cosa simiesca”.

Morena “se me ha salido del corazón”, dijo en una entrevista al sitio La Lista, en la que aseguró que tiene una “no relación”, con el presidente Andréa Manuel López Obrador.

“Yo no tengo una relación, tengo una no relación que es distinto o una relación peculiar (…) A mí me tocó como presidente del Congreso transmitir la banda y nunca más me volvió a hablar ni yo tampoco (…) Nunca nos volvimos a hablar, nunca me volvió a hablar por teléfono y, por lo tanto, yo tampoco”.

En la conversación, Muñoz Ledo consideró que el tabasqueño “eligió que el partido Morena tuviera la dirección más corrupta de América Latina, el señor Mario Delgado, no quiero meterme con individuos que ya resultan grotescos”.

¡4T es una cosa simiesca! Porfirio Muñoz Ledo #VideoViral pic.twitter.com/CSIKe71YgP — Rodolfo Franco Informa (@RFInforma) September 4, 2022

También criticó lo que llamó “juego de la corcholatitis” en torno a la sucesió presidencial.

“El juego del corcholatismo es el que le permite eludir la discusión de los problemas. Ya todo mundo se fue con la finta. Esto ni don Luis Echeverría, que era un mago de la política, llegó a dominar. Corcholatización de la política es exactamente al equivalente a jugar con los actores políticos, como si fueran niños, como si él (AMLO) tuviera su propiedad”, acusó.

Muñoz Ledo consideró en ese contexto que el mandatario no tiene con quién cargar los dados.

“Yo creo que a Andrés le van a arrebatar la candidatura ganadora. No quiero entrar en detalle. Yo veo que Andrés está muy cerca de perder, por eso quiere establecer un maximato”, opinó.

“Según mis informantes, ayer hubo uno muy enterado de la política, Andrés parece que está pensando en renunciar a la presidencia de la República formalmente, dejar a Adán Augusto como presidente interino y él hacer campaña por un candidato que él decida. Porque él cree que la popularidad la tiene él. Eso está circulando en todas partes, entonces hay que estar muy listos, no nos jueguen al juego de la corcholata, cuando yo era niño y joven había un dizque mago, de teatro mexicano, Fu-Manchú, nada por aquí, nada por acá. No dejemos que nos corcholaticen”, advirtió.

Muñoz Ledo plantéo que no hay una agenda nacional clara y por eso el presidente puede emplear el 1 de septiembre en hablar de un país que no existe.

“Se ha vuelto territorio libre para la mentira. ¿Te acuerdas que en la revolución cubana decían ‘territorio libre de América’? Este es un territorio libre para mentir”, aseveró.

Insistió en su propuesta de que se forme una Comisión de la Verdad para detectar con precisión “fechas, señales y pelos donde se pueda, la colusión orgánica entre el gobierno de la federación y el sistema del narcotráfico”.

Considera que se trata “de una transición que terminó en la concentración abusiva del poder y en la colusión del presidente de la República con el narcotráfico en términos en que él mismo lo ha confesado, probado, reprobado”.

En la entrevista también elogió a Ricardo Monreal por desafiar al presidente: “A mí me pareció valiente lo de Ricardo y ganó, lo que prueba es que se le puede ganar, lo que pasa es que la gente no se acobarda, claro que se le puede ganar.

“No me gustaría, pero en este juego de la mentira, que por ser sucesiva y acumulativa, la gente acaba de creerla. Puede pasar –y no me gustaría– Andrés Manuel a la historia, como un fanfarrón. Está hecho un fanfarrón”, señaló Porfirio Muñoz Ledo, quien también cuestionó el concepto de Cuarta Transformación.

“¿Qué es la Cuarta Transformación? ¿Quién la inventó? ¡Cuarta constitución! Ahí están los textos, yo fui su jefe de campaña en 2006, ¡cuarta constitución! ¿Dónde dice alguien qué es la 4T? ¿Qué es la 4T, tú sabes?

“Es una porra, que como están dominados por dinero, los líderes se han vuelto serviles. Yo hice campaña de meses para la presidencia del partido, la gente de abajo no piensa así, ahora mandan dinero a través de (Mario) Delgado. Es una cosa simiesca la 4T. 4T, 4T, 4T. Es parte de lo mismo. La gran mentira convierte en simios a los militantes, así es”, aseguró.

Al preguntársele si sigue siendo parte de Morena, insiste en que se impuso una directiva espuria: “Se me ha salido del corazón Morena. El caso de Morena es un caso que va a terminar en derecho penal”.

Y sobre la embajada en Cuba que se le ofreció, simplemente dijo: “Otro engaño más…”