Si Corte elimina prisión preventiva sería el "Supremo Poder Conservador": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa, se convertiría en el "Supremo Poder Conservador".

También alertó que de tomar esta decisión, “sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo y no se estaría cumpliendo con la separación de Poderes, el legislativo tendría que actuar”.

López Obrador aseguró que incluso el Ejecutivo se tendría que cuidar por esta invasión de facultades “y nosotros defendernos para que no nos invadan porque ya no sería la Suprema Corte sino el Supremo Poder Conservador”.

El mandatario indicó que “no creo que se atrevan porque es completamente violatorio a la Constitución” y dependerá de cómo resuelvan, “pero no pueden quitar algo que está en la Constitución”.

Al cambiar el tono del reclamo, el presidente señaló que “creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza, incluso son muy buenos abogados constitucionalistas y en general. Las diferencia con ellos es que no se les da mucho apoyar al pueblo pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados, son muy buenos nada más que no le tienen amor o no tanto amor al pueblo”.

Agregó que “se fascinan con los grupos de intereses creados, sus mundo son los abogados, los lobbystas de empresas extranjeras, no todos”.

Dijo que no ha hablado con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, “porque somos respetuosos de sus decisiones”.