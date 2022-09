AMLO sugiere al PRI “divorciarse” del PAN “del conservadurismo y lo rancio”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a legisladores del PAN a sumarse a la iniciativa del PRI, para que las fuerzas armadas se mantengan en labores de seguridad pública, hasta 2028, con la cual dijo estar de acuerdo, “que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos de meter la cuestión partidista, no lo merece la gente”.

Al PRI le sugirió que se deslinde “del conservadurismo y lo rancio” y en torno a los amagos de PAN y PRD, de romper la alianza política y electoral con el Revolucionario Institucional para apoyar propuestas de Morena, dijo que “cualquier partido lo que busca es salir adelante y si les está yendo mal solo que sean masoquistas, ¿qué hacen? Sí, si por eso existen los divorcios, no.

En torno a que su movimiento reciba al PRI para alianzas legislativas o incluso electorales el mandatario federal respondió:

“No, ese es otro asunto, a mí lo que me importa es que podamos juntos llevar a cabo la transformación que requiere el país, en bien de todos”.

Sin embargo, aprovechó para decir cuál es la diferencia entre el PRI y el PAN, a partir del gobierno de Carlos Salinas: “Es como la diferencia que puede haber entre la Coca-cola y la Pepsi-Cola, pero ya cuando iniciamos nosotros con la 4T ya es el descaro, fuera máscaras y hacen un bloque entonces dónde está la declaración de principios, el programa de acción, la identidad, dónde quedó, de un partido y de otro, porque si Manuel Gómez Morín resucitara se volvería a morir y ya ni hablar de López Mateos”.

El presidente reprochó: “Que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo porque no les queda, eso es hipocresía”.

Dijo que es necesario “un acuerdo y que se someta la actuación hacia adelante a una consulta y que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso, de que se dé el plazo y se diga vamos a hacer una consulta y le preguntamos a la gente”, en torno a la ampliación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

“Podemos tener muchas diferencias, pero el tema de seguridad, está de por medio la tranquilidad de la gente y que podamos caminar con libertad, que no nos roben, que no nos secuestren, ¿cómo vamos a meter en la agenda política este tema?, es realmente mezquino, los del PAN ´huelga´, nada”, señaló.

Reconoció las diferencias políticas con el PAN y con los grupos ultraconservadores de Guanajuato, “pero estamos hablando de seguridad, del pueblo de la gente, ¿cómo se atreven a condicionar el apoyo en materia de seguridad? Pero, además, muy contradictorios porque en realidad su pensamiento en esta materia tiene que ver con la mano dura, con el autoritarismo, para ellos el problema se reduce al uso de la fuerza y ya lo han demostrado y ahora resulta que no quieren la supuesta militarización”.

Enseguida cuestionó ¿Quién declaró la guerra?, ¿quién le ordenó a los soldados que reprimieran?, ¿en qué gobierno?, ¿por qué tanta hipocresía?, vamos a resolver los asuntos políticos con debate, con argumentos, defendiendo a los ciudadanos y que en las elecciones, como es la democracia, el pueblo decida pero no con esa estrategias muy contrarias al interés general”.