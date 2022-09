Guardia Nacional tensa al extremo a Va por México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los partidos integrantes de la coalición Va por México llevaron hoy al extremo sus diferencias en torno a la Guardia Nacional durante una jornada de amagos de ruptura y subidas de tono, así como la promesa de continuar mañana con el encono.

De origen, la propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre por ampliar la participación del Ejército en la Guardia Nacional por cuatro años adicionales para un total de nueve años, presentada el 2 de septiembre, encendió las alertas en las dirigencias del PAN y el PRD que desde el pasado domingo, advirtieron aun con suavidad el riesgo de la coalición.

El diferendo continuó ayer, cuando el líder panista Marko Cortés mantuvo la advertencia y su bancada en la Cámara de Diputados lo secundó, para posteriormente, arribar al Senado hoy, donde el primero y el coordinador de sus senadores, Julen Rementería, reiteraron la amenaza de ruptura de manera contundente: retiran la iniciativa o se rompe la coalición.

Los llamados de los panistas Marko Cortés, el diputado Jorge Romero y, finalmente, Julen Rementería, fueron persistentes en pedir que se cumplan los acuerdos de la coalición que fue electoral y pretendidamente ha seguido en el Legislativo: una moratoria constitucional para limitar los ánimos presidenciales de reformar tres materias: la eléctrica, la electoral y la de Guardia Nacional.

El señalamiento es soterrado: el PRI pactó con el gobierno del presidente López Obrador, quien ayer lunes 5, en su conferencia matutina, negó el pacto pero reiteró, como lo hizo hace meses con el tema eléctrico: que piensen en la historia y la defensa de los intereses del pueblo. Con eso, insistió, al PRI le irá bien. Asimismo, cuestionó la coalición con el PAN, su antagonista histórico.

El silencio de la cúpula priista se mantuvo hasta esta tarde, cuando el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, fijó un posicionamiento:

“Ante la ineficiencia del gobierno de Morena para solucionar los problemas de inseguridad, las Diputadas y Diputados del PRI proponemos que la Guardia Nacional sea acompañada por el Ejército cuatro años más”.

El posicionamiento fue signado por los diputados Yolanda de la Torre, Ildefonso Guajardo, Carlos Iriarte, Frinné Azuara, Melissa Vargas, José Francisco Yunes y Adriana Campos, pero fue su coordinador, Rubén Moreira, quien en sintonía con la expresión presidencial expuso que la iniciativa de la mencionada De la Torre, sea respaldada de manera consciente.

“Tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, principalmente de los estados, en donde existen grandes y graves problemas de seguridad”.

La posición fue respaldada por el dirigente nacional del PRI y también diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, quien hizo un reconocimiento a la bancada por mantenerse unida en un tema que va más allá de cualquier postura política:

“No estamos haciendo el trabajo sucio a Morena, esto es por el bien más preciado, tenemos que garantizar la seguridad de las familias mexicanas”, dijo.

La posición de Moreno Cárdenas sucede en el contexto de un proceso de desafuero en su contra, impulsado por la fiscalía de Campeche, entidad federativa cuya gobernadora suspendió este “Martes del Jaguar” en el que solía revelar grabaciones con conversaciones del priista que reorientó sus reclamos hacia el PAN, si bien, retomando el señalamiento sobre la “ineptitud de Morena” en materia de seguridad.

“El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México. Mañana a las 10:00 am presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa”.

El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México.



Mañana a las 10:00 am presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 6, 2022

Dicho eso, a través de su cuenta de Twitter, el escenario se caldeó.

Jesús Zambrano fijó una posición:

“A mí no me gusta dar ultimátums ni ponerle la pistola en la sien a nadie, cada quien es dueño de su propia responsabilidad. Este asunto del quinto transitorio nunca fue discutido y cuando llegamos a comentarlo ocasionalmente fue en el sentido de que en su momento discutiríamos y que sería la ocasión para decirle al gobierno de la República que le entraremos a su fallida estrategia de seguridad y no un cheque en blanco”.

Luego, cuestionó:

“¿Por qué lo meten ahora? Esto es lo que desconcierta. Lo dejo claro. Con ultimátum y sin ultimátum, como lo quieran tomar en el PRI… pero ellos ni ultimátum adelantaron, simplemente nos dieron madruguete. Pero revisen, porque sí está en riesgo la coalición para el 23 y el 24”.

Al interior del PRI, las cosas se encaminaron a la fractura: la bancada en el Senado fijó un posicionamiento en voz de su coordinador parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong, quien reveló en conferencia de prensa que ninguno de los miembros de la bancada estaba enterado de la iniciativa de reforma al quinto transitorio de la legislación en materia de Guardia Nacional.

“El voto va a ser en contra y, por supuesto, no estamos de acuerdo ni en la presentación ni en esta iniciativa. Va en contra de lo que hemos venido planteando en estos últimos años”, dijo Osorio Chong.

Acto seguido, anunció que emplazará a Rubén Moreira, su homólogo en la Cámara baja, para que explique el motivo de la iniciativa y el respaldo que la bancada ha expresado.

Osorio Chong ha sido uno de los más severos críticos a la dirigencia de Alejandro Moreno y las posiciones de ambos se han realineado en las últimas 24 horas, pues el dirigente nacional ha desafiado el ultimátum de Marko Cortés y la coalición “Va por México”, mientras que Osorio Chong, hasta ahora distante en las negociaciones aliancistas, se pronunció por mantener y conservar la unión con PAN y PRD.

No es la primera ocasión en que la alianza PRI, PAN, PRD entra en crisis. En septiembre del año pasado, la postura de Rubén Moreira respecto a la reforma eléctrica abrió otro momento tenso entre partidos, con el amago de Cortés Mendoza por romper la coalición si no se rechazaba de plano la iniciativa presidencial, un asunto que fue zanjado tras la reunión de los dirigentes de los tres partidos con el magnate Claudio X. González, articulador de la dicha coalición.