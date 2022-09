Habitantes de San Bartolo Coyotepec “recuperaron sus tierras” ocupadas por refresquera

OAXACA, Oax. (apro).- Habitantes de San Bartolo Coyotepec encabezadas por sus autoridades municipales, comunales y ejidales “recuperaron sus tierras” que ocupa la empresa refresquera Gugar de donde, según Conagua, extrae, cada año, 60 mil millones de litros de agua de su manto acuífero.

Durante la madrugada de este lunes 5 de septiembre, los inconformes liderados por el exdiputado Flavio Sosa Villavicencio, realizaron una marcha del palacio municipal a las instalaciones de la empresa, la cual clausuraron con una manta monumental y la leyenda “Ya basta. Fuera Gugar de San Bartolo Coyotepec”.

Alrededor de las 04:30 de la mañana salieron en marcha rumbo a la empresa y se instalaron en plantón indefinido al tiempo que bloquearon el acceso carretero que también comunica a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).

El dirigente de Comuna-Oaxaca organización afiliada al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Flavio Sosa Villavicencio, sostuvo durante un mitin realizado frente a la empresa que “hay una grave riesgo por la sobreexplotación del acuífero. San Bartolo no va a permitir que suceda una tragedia. Ya basta. Hoy hemos dicho ya basta y no vamos a descansar hasta que no se cumpla el objetivo”.

Durante su participación agradeció a todos los comités y a las autoridades de San Bartolo Coyotepec por refrendar su compromiso con el medio ambiente, al mismo tiempo que advirtió:

“Que lo escuche bien el gobierno, que lo escuchen bien las instituciones. No nos vamos a rendir, no nos vamos a vender, no vamos a claudicar hasta que se deje de extraer agua de nuestros mantos freáticos. Nosotros cuidamos el agua para la comunidad, no la cuidamos para una empresa, no la cuidamos para un capitalista, la cuidamos para beneficio de todas y todos, el agua es un derecho humano, no es una mercancía que se tenga que distribuir por todo el país. Entonces, nosotros decimos hoy, la lucha ha iniciado y vamos a vencer”.

Acompañados por una banda de música, los inconformes permanecen apostados a la entrada de la empresa Gugar, ubicada a un costado del Hospital de Especialidades camino a la FGR, en terrenos de San Bartolo Coyotepec.

Al iniciar la marcha, la autoridad municipal, manifestó “vamos por el bien de la comunidad, en el nombre de Dios y San Bartolito nos va a echar muchas bendiciones para que este proceso sea favorable para la comunidad”.

La recuperación pacífica de las tierras que ocupa la empresa refresquera Gugar, aclararon, “fue un acuerdo tomado en la asamblea de población de San Bartolo Coyotepec debido a que acusan sequía de sus pozos y afectaciones a las familias campesinas por la actividad que realiza la empresa dedicada a la venta de refrescos y agua embotellada

Precisaron que en el 2007 la comunidad inició un juicio agrario en el que reclamó la restitución de sus tierras y cuyo fallo, emitido por el Tribunal Unitario Agrario hasta 2018, le dio la razón.

Los habitantes señalaron que las distintas autoridades de la comunidad se han unido para la defensa del agua y que el único objetivo que buscan es que la empresa refresquera se vaya de la comunidad.

“No queremos de un peso, hasta les regalamos el agua que nos han robado durante años. Queremos que se vayan”, puntualizaron.

Explicaron que Gugar se instaló y se presentó en esta comunidad como una empresa dedicada a la fabricación de taparroscas, actividad a la que después agregó la de la venta y distribución de refresco y agua purificada.

“¡San Bartolo Coyotepec exige!¡Fuera Gugar de nuestros terrenos comunales!¡El agua no se vende es un derecho humano! “San Bartolo la defiende porque la necesita su gente”, El agua para la agricultura, son las consignas que portaron los inconformes.