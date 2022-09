La única presión a la SCJN sobre prisión preventiva ha sido en la mañanera: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la única presión que ejerció a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su voto contra la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, fue pública y desde las conferencias de Palacio Nacional.

Señaló: “Imagínense que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene si es el único, o sea se borra, se borra al MP, ¿y el derecho de las víctimas? ¿Y a quiénes se libera?, a los que tienen dinero, influencias, es un riesgo hasta para los jueces”.

El mandatario destacó los primeros argumentos del ministro Alberto Pérez Dayán en contra del proyecto de Luis María Aguilar, “dice ´porque yo en su momento´ creo que era desde entonces ministro, ´voté o defiendo que la Corte, el Poder Judicial no puede modificar un artículo constitucional´, entonces no es solo por la cuestión de la prisión preventiva sino porque esa no es mi facultad, eso le corresponde al Congreso y así lo expresan otros, ¿quieren que sí se quite? Pues que se modifique la Constitución, pero eso no lo pueden hacer ellos, eso tiene que ver con el Poder Legislativo, así de sencillo”.

Afirmó que a su gobierno ha servido la prisión preventiva de oficio, “porque es un gran esfuerzo y mucho riesgo, han asesinado a policías, a militares, presidentes municipales, porque los encarcelan, los jueces los liberan y ajustician, hay venganza, no se puede eso, no se puede y por lo que plantean las personas que injustamente están en la cárcel eso ya lo estamos buscando nosotros, el mecanismo y no vamos a permitir que ninguna gente que sea inocente esté en la cárcel”.

A las personas que están encarceladas sin sentencia, por la medida cautelar de prisión preventiva, indicó que su administración busca el mecanismo para liberarlas “y se cuenta con el apoyo del presidente de la Suprema Corte, pero sí es un procedimiento muy tardado, donde hubo tortura está demostrado cómo tenerlos en la cárcel, mínimo reponer el procedimiento, revisar el caso.

“La responsabilidad es de la corrupción del régimen que imperaba, porque si no hay sentencias es porque no se está cumpliendo la Constitución, que establece que debe haber justicia pronta, expedita y por el autoritarismo y por todo esto que prevaleció durante mucho tiempo. Si hay un gobierno comprometido con la justicia ese inocente aprehendido sale”, dijo.

Durante su gobierno se han liberado a 2 mil 329 personas que no contaban con sentencias.