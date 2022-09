Adán Augusto niega acuerdo con “Alito” Moreno a cambio de impunidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó influir en Alejandro Moreno, dirigente del PRI, para que su bancada en la Cámara de Diputados impulse una reforma constitucional para ampliar cuatro años la permanencia del Ejército en las calles a cambio de frenar su desafuero.

En conferencia de prensa tras una reunión con senadores y senadoras de Morena y grupos aliados, el titular de Segob fue cuestionado sobre el saludo y el intercambio de palabras que sostuvo con el dirigente nacional del PRI, el diputado Alejandro Moreno, durante la entrega del Informe de Gobierno.

También sobre si tuvo que ver con la propuesta legislativa que la diputada priista Yolanda de la Torre presentó un día después, para extender hasta 2028 la participación de los militares en tareas de seguridad.

“Sí, saludé efectivamente a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas”, dijo López Hernández.

“Esto no es un asunto de enemistades, y el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opiniones”, respondió de manera evasiva.

“No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco”, añadió el secretario.

Ante la insistencia sobre un presunto acuerdo entre el gobierno y “Alito” Moreno en el marco de un eventual juicio de procedencia para retirarle el fuero, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito, el tabasqueño afirmó que se trata de “un ejercicio de imaginación”.

“No, no ha habido ningún diálogo que ahora usted en un ejercicio de imaginación refiere. Yo le podría decir, en honor a la verdad, que hacía ya algunos meses que no encontraba o saludaba a Alejandro Moreno, me lo encontré un día. Estaba él comiendo en un restaurante con Santiago Creel y nos saludamos, como nos saludamos ahora”, dijo López Hernández.

Sobre si tuvo que ver en la decisión de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para no continuar la difusión de audios de Alejandro Moreno, con el argumento de que su abogado le recomendó esperar el fallo del amparo que presentó el priista.

“No he podido hablar con Layda Sansores; tiene como 15 días que pasó a verme por una inquietud respecto de algún fallo que estaba por emitir la Suprema Corte de Justicia, un asunto del Impuesto Sobre Nóminas”, aclaró.

Más adelante, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se entromete en la justicia, “esos tiempos ya pasaron”, dijo.

“El gobierno federal tiene otras tareas, pero la investigación, en el caso de hechos de probable carácter delictuoso o no, investigación judicial, no corresponde a la esfera del Ejecutivo Federal”, añadió.

El funcionario federal dijo desconocer la fractura en la alianza Va Por México tras la iniciativa priista para que el gobierno federal pueda seguir echando mano de los militares.