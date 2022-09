La Coparmex era como un sector del PAN: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Ante la preocupación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por la situación de violencia en algunos estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que son “asuntos políticos para no llamar politiquería” y asoció a esta organización empresarial con el PAN.

Afirmó que no es un tema central, pero “hay que ya empezar a analizarlo entre todos, socializarlo”.

Enseguida acusó que “cuando un líder empresarial empieza a decir que le preocupa mucho la violencia y no hay elementos, no es más que politiquería, porque eso se asemeja mucho a la campaña de la oposición; y la Coparmex era, no sé si siga siendo, como un sector del PAN”.

Señaló a Gustavo de Hoyos quien, aseguró: “Jugaba ese papel, no defendía a los empresarios, estaba en contra de nosotros; fue el que me acusó con el rey de España, pero eso no se trató, no eso no es un asunto prioritario, porque estamos haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz, la tranquilidad todos los días”.