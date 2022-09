"No minishort, no minifaldas": escuela pide a madres vestir "ropa adecuada" para ir por los niños

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un cartel pegado afuera de una escuela en Saltillo, Coahuila, ha causado polémica entre los padres de familia y los usuarios de internet, porque pide a las madres de familia no ir a recoger a sus hijos vestidas de manera “inapropiada”.

El mensaje es tan contundente que solicita a las madres que acudan a recoger a sus hijos con ropa adecuada a ese plantel educativo.

Noticias Relacionadas Esto dijo el Conapred sobre alumnos que asisten a escuelas con el cabello pintado o largo

“Atención, Sras. Madres de Familia. Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No minishort, no minifaldas, no blusas escotadas, no blusas de tirantes, no blusas transparentes.

“Evítenos la pena de regresarla a cambiarla a su casa. Evítense faltas de respeto innecesarias. Atentamente sus niños”, indicó el mensaje que circula en Facebook y Twitter.

A parte del hecho de decirle a las mujeres cómo vestir, aquí un claro ejemplo de como se nos manipula apelando a la vergüenza "Evítenos la pena de regresarla a cambiar a su casa" o utilizando el chantaje emocional "Atte. sus niños" pic.twitter.com/dVJHTm8Lat — little Conan (@Conan2Little) September 3, 2022

Los comentarios se dividieron entre quienes estuvieron de acuerdo con las condiciones impuestas en la escuela y quienes estaban en contra, porque consideraron que el mensaje era machista y otros que dijeron que lo mejor sería cambiar a sus hijos de escuela.

Hubo quien escribió que cada uno es libre de vestirse como se le dé la gana y no pueden meterse con la vida o vestimenta de cada persona.

“Creo yo que están mal con su letrero ese la escuela debe enfocarse en cómo van los niños, que vayan limpios, peinados, con su uniforme, no en cómo va la mamá. La verdad eso es argüende de la mesa directiva, siento yo”, indicó.

Otro comentó que es un centro educativo, donde enseñan no solo letras y números sino también cultura principios y valores.

Para otros, “deberían cambiar de escuela”. Unos más, celebraron a la escuela por seguir con los buenos principios y valores, pero otros manifestaron lo contrario.

“Ahora sí!!! Cualquier vecino o escuela de tu barrio te va a decir cómo te vistas; una demanda a esa escuela se merece, con los derechos civiles o derechos humanos. Ya no estamos en tiempos de tatalapo, no jodan hombre. Y como la gente no va con pancartas diciendo cuidado tocan a nuestros hijos porque hay hasta maestros pedófilos”, indicó. Para otro se trató de una “estupidez”.