Que gobernadores digan si necesitan o no a las Fuerzas Armadas: Yolanda de la Torre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, emplazó a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a decir públicamente si necesitan o no a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el 2024, fecha que vence el periodo para que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea apoye a las actividades operativas a la Guardia Nacional.

Solo de esa forma, dijo, está dispuesta a retirar su iniciativa legislativa para ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 o modificarla para precisar los estados donde no se requiere la presencia de militares en áreas de seguridad de municipios y entidades porque tienen cuerpos policiacos competentes para enfrentar a la delincuencia.

También rechazó que este tema lo haya elaborado recientemente, argumentando que lo elaboró desde antes que tomara protesta en la actual Legislatura.

Dijo que no está de acuerdo con la militarización, pero advirtió que la reforma constitucional aprobada en 2019 de creación de la Guardia Nacional plantea que el apoyo de las Fuerzas Armadas se termina en 2024 y, de esta forma, los estados donde ni policías existen “se quedarán sin protección”, advirtió.

En la conferencia realizada en la sede del PRI, la legisladora de Coahuila reprochó que los dirigentes del PAN y el PRD hayan manifestado su rechazo a esta iniciativa legislativa cuando, en los hechos, los panistas han presentado siete iniciativas a pesar de la moratoria constitucional anunciada por la alianza Va por México.

Luego, consideró que su iniciativa es para garantizar la seguridad de los ciudadanos, porque si las Fuerzas Armadas se retiran de las calles y regresan a sus cuarteles en 2024, el país arderá como "una antorcha" por los niveles de violencia e impunidad que persisten.

“¿Ahora porque el gobierno federal es ineficaz e ineficiente, nos vamos a cruzar de brazos y dejar que se incendie el país?”, cuestionó De la Torre Valdez, y señaló:

“En cuanto a retirar la iniciativa de ampliación, yo les quiero decir que sí la puedo retirar cuando los gobernadores de este país del PAN, del PRI y los de Morena, los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno me digan que en 2024 no necesitan a las Fuerzas Armadas, porque si ellos lo dicen, quiere decir que mi iniciativa ya no tiene razón y sentido, que ya no tiene motivo de ser”, expresó la diputada federal priista.

Por ello, dijo que se le hace una falta de respeto a su trayectoria como legisladora el hecho de que sus detractores señalan que la iniciativa legislativa le fue impuesta.

“Es una falta de respeto, como si yo no pudiera tomar decisiones, yo soy una mujer que toma decisiones, que no pide permiso, por eso no tengo marido porque a mí no me gusta que me manden, a mí no me manda nadie, yo pienso por mí misma, tengo neuronas para poder tomar decisiones”, indicó.