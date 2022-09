"Hay cosas que no se negocian", dice López Obrador sobre las conversaciones con EU por el T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en las conversaciones por el T-MEC con Estados Unidos plantea que “hay cosas que no se negocian: la dignidad, la soberanía, la justicia y la democracia, eso no”.

Expuso que cuando se trata de la independencia de México, no hay ningún elemento o factor que esté por encima, “no hay nada por importante que sea, aunque se trate de comercio”.

“Lo digo en este mes, nosotros no vamos a permitir que se violen esta soberanía”, dijo. "Tenemos la suerte, la fortuna, por eso nos extrañó ese llamado a la consulta porque el presidente Biden ha actuado con mucho respeto hacia nosotros".

Enfatizó que “cuando nos dicen que quieren modificar nuestras leyes les decimos no, eso no (…) Nosotros no vamos a permitir que se viole nuestra soberanía”, aunque de nuevo afirmó que el gobierno de Joe Biden ha sido respetuoso con México.

El mandatario mexicano también aseguró que en materia de alimentos el país no permitirá que haya transgénicos, y también ante solicitudes de las empresas que pedían quitar restricciones al glifosato.

"Nosotros tenemos una postura definida, no aceptamos el maíz transgénico, no usamos el fracking, no damos concesiones para la minería. En el caso de glifosato, se limitó y hay una investigación en el Conacyt para que se supla en caso de que haya amparos, pero se están atendiendo y nosotros en esto no cedemos", afirmó.