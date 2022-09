Información de narcotúnel evitó que Trump aumentara comisiones a remesas durante pandemia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió de nuevo la conversación con el expresidente Donald Trump, cuando amagó con enviar información sobre narcotúneles que se construyen en la frontera entre México y Estados Unidos a cambio de evitar que se aumentaran las comisiones para envío de las remesas durante la pandemia de covid-19.

“Siempre hubo una muy buena relación con el presidente Trump; entonces, con la pandemia había presiones para que se cerrara por completo la frontera y a nosotros no nos convenía, ni al gobierno de Estados Unidos tampoco. Se convenció de que no se iba a cerrar por completo (…) él me iba a avisar de que habían tomado esa decisión”, expuso.

López Obrador recordó que durante la llamada, “yo pensé, voy a aprovechar para pedirle también que nos ayude en que no paguen comisiones, durante este tiempo (la pandemia). Entonces, empezamos a hablar por teléfono y se lo planteo, pero todavía no terminaba cuando empezó a expresar su inconformidad: ‘No, no, no’”.

Señaló que la palabra “muro” estaba vedada en esa relación bilateral, por acuerdo, para evitar diferencias y continuó sobre el amago de Trump: “si lo que tengo pensado es lo contrario, lo que tengo pensando es gravar más las remesas, cobrar más por el envío, porque de ahí voy a financiar el muro’, así como cuando uno dice: Para que me metí en esto, o sea, tenía ese plan”.

“Le digo: No, presidente, cómo. Y ya con todo respeto, que lo respeto mucho, digo, ¿cómo le respondo? Acababan de presentarme de la Secretaría de la Defensa un informe de que se había descubierto un túnel que iba de Tijuana a San Isidro, San Diego, que pasaba debajo de la aduana de Estados Unidos (…) Entonces, me acordé milagrosamente”, dijo.

El mandatario mexicano se dirigió con el mensaje sobre el narcotúnel: “Con todo cuidado, le dije: ‘Fíjese que ustedes son libres, pero lo del muro no resuelve, no resuelve. Le voy a enviar información de un túnel que acabamos de descubrir que pasa por debajo de la aduana de Estados Unidos’, y así varios. Entonces hubo un silencio y luego como es él ¿no?, muy franco y sincero, pues se rio. Ya dijo: ‘Bueno, pues ya vemos eso ¿no?, luego’. Yo ya quería, vámonos, y ya no se volvió a tocar el tema”.

El presidente López Obrador reiteró que el tema del muro es propaganda, principalmente en periodos de elecciones y para quedar bien con un sector antiinmigrante.