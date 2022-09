Peña intentó conseguir visa por razones excepcionales. Esto dijo el gobierno de España

MADRID (apro).— El gobierno del presidente Pedro Sánchez “no tiene constancia de la existencia de ningún visado solicitado ni expedido a nombre del Sr. (Enrique) Peña Nieto”.

Esto es parte de la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, presentada el 31 de mayo pasado, a la que tuvo acceso Proceso.

La pregunta del diputado se hizo luego de que el diario El País diera a conocer que el exmandatario mexicano obtuvo en octubre de 2020 la “autorización de residencia” para inversionistas, conocida popularmente como “visado dorado” o “Golden visa”, por realizar una inversión inmobiliaria o proyecto empresarial en España de por lo menos 500 mil euros.

También señala que el político mexicano solicitó una autorización de residencia en España que fue inadmitida. La respuesta abunda, que el expresidente Peña Nieto solicitó una “autorización de residencia por supuestos no previstos en el Reglamento de Extranjería que fue inadmitida a trámite por no cumplir con los requisitos exigidos para ello”.

Lo que si confirma la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales –respuesta que recibió el Congreso de los Diputados este 6 de septiembre—, es que Peña Nieto cuenta con una “autorización de residencia como inversor” obtenida al amparo de la Ley 14/2013, por la inversión en un local comercial en Madrid por valor de 570 mil euros. Como se señala antes, este tipo de autorización coloquialmente se le llama “Golden Visa” en el gremio de la abogacía.

Esto coincide con la información que El País publicó el 29 de mayo, donde adelantaba que había adquirido ese tipo de autorización de residencia al haber comprado en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileña de Chamberí, según consta en el registro de la propiedad.

El expresidente Peña Nieto obtuvo en octubre de 2020 obtuvo la “autorización de residencia como inversor”, en “apoyo a emprendedores y su internacionalización” al haber acreditado “la inversión por valor de 570 mil euros, libre de cargas y gravámenes, en un local comercial ubicado en Madrid”, dice la respuesta.

La autorización de residencia para inversionistas es un reforma a la normas que emprendió el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), tras los años de crisis de 2008 a 2012, con el fin de atraer la inversión de las empresas e inversiones en proceso de internacionalización, que ayudaran a reactivar la economía española. En ese sentido, los inversionistas que inyectaran en el país un mínimo de 500 mil euros, obtenían este tipo de permiso de residencia, como fue el caso de Peña Nieto, con su piso en el barrio de Chamberí.

El expresidente mexicano reside en la exclusiva urbanización de Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, a 40 kilómetros del centro de la capital española, donde tiene entre sus vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem, como lo había adelantado Proceso en octubre de 2020, publicación a la que hace referencia El País.

Este jueves, el diario español informó que, antes de conseguir la "Golden Visa", Peña Nieto llegó a solicitar una autorización de residencia por supuestos excepcionales, no previstos en el Reglamento de Extranjería; España, sin embargo, no admitió su solicitud a trámite “por no cumplir los requisitos exigidos para ello”.