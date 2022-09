Si la SCJN elimina la prisión preventiva oficiosa sería una “chicanada”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida el artículo 19 de la Constitución sería una “chicanada”.

También acusó que el Consejo de la Judicatura Federal funciona como adorno porque no castiga a jueces que cometen irregularidades.

Pienso que es muy claro que el Poder Judicial no debe tomarse atribuciones que no le corresponde y no se puede anular un artículo de la constitución, para eso están los legisladores por eso existe la división de poderes”, dijo.

Expuso que “se presume que podrían reformar un artículo de una ley del código de procedimientos penales (167) que es similar a lo que establece la Constitución, eso sería una chicanada y los ministros no están para eso, ningún ciudadano podría hacerlo”.

Agregó que para ese procedimiento el exista una vía de reforma constitucional, pero, insiste, le corresponde al Legislativo. “Hay que seguir esa ruta, eso es lo mejor”.

Solo tener mucha confianza en que los ministros y afirmó que van a actuar con apego a la legalidad.

“Tenemos diferencias con los ministros, no todos, tienen que ver con su conservadurismo, según mi concepción porque se han separado bastante de la gente, del pueblo y están acostumbrados a volar en lo alto y manejarse en los círculos o esferas del poder”.

“¿Cómo van a retorcer la legalidad, eso no es serio, no es honesto, por eso no creo que suceda y si existe malestar por lo de la prisión preventiva oficiosa hay que buscar la forma legal”, señaló.

Finalmente consideró que si se lleva a cabo esa reforma se abre la puerta a quienes tienen poder económico y poder para el ejercicio de la fuerza, “es plata o plomo”.