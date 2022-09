“Está avalando falsedad y politiquería del conservadurismo”: AMLO sobre abstención de Monreal a GN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó no estar de acuerdo con la abstención del senador de Morena Ricardo Monreal en la votación en el Senado de la República, del dictamen que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; y a los legisladores que votaron en contra los llamó “reverendos farsantes”.

Del legislador zacatecano afirmó:

Es su libertad, no estoy de acuerdo, por supuesto, con su postura porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México; pero somos libres”.

Afirmó que la votación del bloque opositor de su iniciativa en la Cámara Alta, “me tiene anonadado diría mi paisano Santa María, sorprendido la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía, de repente quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos, son unos reverendos farsantes”, reprochó.

Durante su conferencia en Guadalupe, Zacatecas, celebró que la mayoría de los senadores aprobaran en lo general el dictamen, “actúan de forma consecuente”.

El presidente López Obrador expresó su agradecimiento a los senadores en tres ocasiones: “Agradecer mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante, que se aprobó la ley, para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional, eso es muy importante”.

El mandatario mexicano cuestionó a la oposición a su iniciativa:

Qué no saben, ayer lo dije, lo repito que García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, su brazo derecho y ahora no solo lo digo yo, lo dice lamentablemente un expresidente de Francia, digo lamentablemente, porque los extranjeros no tienen por qué meterse en lo que corresponde en los asuntos nuestros pero duele que tenga razón”.

Insistió en que la Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, “que se pudrió, se echó a perder, fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos, de ahí salieron: García Luna, Palominos, todos esos, yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, actúe con rectitud, con honestidad y que se respeten y no se violen los derechos humanos”.