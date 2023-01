Inteligencia artificial recrea a países como si fueran villanos de películas; así luce México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un usuario de TikTok compartió un clip donde mostró las imágenes de diversos países creadas por la Inteligencia Artificial (IA) como un villano. México aparece como una calavera maligna cubierta de llamas.

“Se le pidió a la Inteligencia Artificial que convirtiera a cada país como un villano y esto fue lo que hizo. El primero fue Japón, como samurái. El segundo fue Rusia como un tigre con cuerpo de oso, bastante interesante”, indicó el usuario @bymartinlopez.

“El tercero, un villano muy de los cómics: Estados Unidos. Este genera mis dudas, porque parece a Jesús saltando y además es Qatar. Bastante particular. Este no hay que decir cuál es –un canguro boxeando–, estamos hablando de Australia.

“Este también es un poco obvio, pero quiero saber comentarios de cuál es: China. Este es de mis favoritos –un hombre con máscara anti-gas y armadura– es UK (Reino Unido). Esta, un poco burlesca –parece un monstruo color verde–, es Ucrania.

Otros que también parecen monstruos son Egipto; Brasil; México, como una calavera maligna; Perú; Corea del Norte, “y la digna de una película: Finlandia”, indicó.

De acuerdo con El Tiempo, de Colombia, se le pidió a Midjourney, una herramienta de Inteligencia Artificial más utilizada por los usuarios de internet, para generar una imagen de cada nación como un antagonista sacado del cine de terror, misterio y acción.

Las imágenes fueron compartidas por el mismo usuario de TikTok, en una segunda parte, donde se ve a Guatemala como una especie de zombi indígena, a Portugal como un pirata, Islandia como un zorro humanoide, Francia como un monstruo sin chiste, Italia como guerrero romano, Canadá como un monstruo terrorífico, Costa Rica, España, Yemen, Chile, Noruega como un vikingo, Suecia como el dios del trueno y Argentina con una versión maligna del futbolista Lionel Messi sentado en un trono. “Absurdo ¿no?”, comentó el usuario.

En la tercera parte, apareció Venezuela con la figura de Nicolás Maduro, Dinamarca con sirenas y algunos pescados detrás, Polonia con dragones, “muy normal”, Nigeria, con una figura de mujer “digna de una película de miedo”, Irlanda con un duende maligno.

La que me han pedido es la de Colombia, a mí la verdad no me gustó, como que le hace falta caracterización y no sé de dónde vienen esas partes robóticas y tal como dijeron en los medios, parece un sicario”, dijo.

“Fui el único que no entendió el de Colombia”. “¿El de Argentina es Messi?” “Colombia es un ‘primera línea’”. “El de Colombia lo sacaron del Desafío”. “El de Colombia parece un rapero”. ¿El de Colombia es un sicario? No puede ser”, fueron algunos comentarios.