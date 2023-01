¡Si no puedes renuncia! Lanzan a David Monreal tras desaparición del niño "Teo" en Zacatecas (Video)

ZACATECAS, Zac. (apro).- Pobladores de comunidades del municipio de Villa de Cos marcharon en la capital zacatecana, bloquearon las carreteras federales 54 Zacatecas- Saltillo y45 Zacatecas- Aguascalientes, y protestaron durante un evento del gobernador, David Monreal, para exigir a las autoridades que localicen con vida a Anthony Tadeo Núñez Trejo, niño de 6 años quien está desaparecido desde el pasado 20 de diciembre.

#Video | Durante un evento, el gobernador de Zacatecas David Monreal fue increpado por pobladores que le exigieron actuar para localizar a “Teo”, de seis años, quien fue privado de la libertad el pasado 20 de diciembre en la comunidad de Chaparrosa, Villa de Cos, Zacatecas. pic.twitter.com/CJAoCow1kJ — Proceso (@proceso) January 10, 2023

De acuerdo con sus familiares, “Teo” fue privado de la libertad por desconocidos el pasado 20 de diciembre cerca de las 2:25 de la tarde cuando se encontraba frente a su casa observando los juguetes que exhibían en la papelería de un costado en la comunidad de Chaparrosa, Villa de Cos, ubicada a 84 kilómetros de la capital zacatecana y donde la mayoría de las familias se dedican a la producción de agrícolas de ajo, chile y cebolla.

Los tripulantes de una camioneta cerrada, color azul, con vidrios oscuros, se lo llevaron e incluso la cámara de videovigilancia de una vivienda captó al vehículo, aunque “no se ve en el momento en que suben al niño”, dijo una tía del menor.

Desde hace 21 días, la familia comenzó la búsqueda del niño en redes sociales e interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, quien emitió el 29 de diciembre una Alerta Amber.

Sin embargo, familiares y habitantes del poblado de Chaparrosa reprochan que la Fiscalía no les ha informado de avances en la búsqueda de Teo, “no tienen ni una pista de su paradero”, declaró una de las tías durante una manifestación realizada el lunes 9 en esta localidad, donde no hubo regreso a clases y los pobladores advierten que no habrá clases en las escuelas hasta que regresen con vida al pequeño a su hogar.

Al grito de ¡Nos falta Teo! ¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos! y ¡Los niños no se tocan!, madres y padres de familia marchan en la capital zacatecana desde la entrada de la ciudad por todo el boulevard Eje metropolitano con destino a plaza de armas, donde protestarán frente a Palacio de Gobierno.

Campesinos de comunidades de Villa de Cos cerraron la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura del mencionado municipio. Otro grupo bloqueó la carretera federal 45 a la altura del municipio de Guadalupe, impidiendo en ambos casos la circulación de vehículos.

En tanto, un grupo de personas protestaron durante la primera audiencia del año que ofrece el gobernador, David Monreal. Los manifestantes quemaron llantas en la entrada a la cancha de Usos Múltiples de la comunidad Sauceda de la Borda, en el municipio de Vetagrande, en donde se realiza el evento del mandatario.

A la protesta durante del evento encabezado por Monreal Ávila se sumaron familiares de otras personas desaparecidas en los municipios de Villa García y Vetagrande. ¡David Monreal, si no puedes renuncia!”, gritan los inconformes durante las manifestaciones, pues reclaman que las autoridades del gobierno estatal no han atendido su reclamo de seguridad.