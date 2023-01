Sí quiero ser candidato en 2024, pero con autorización de AMLO, admite Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, admitió que sí quiere participar en la elección del 2024 y competir por un cargo que no precisó en entrevista con los medios de comunicación, aunque primero, dijo, debe “pedir autorización” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El exfutbolista aseguró que él no es como “otros políticos que buscan un hueso y luego otro hueso y otro. Yo no soy hambreado, como decimos en el futbol, si me dan autorización, pues voy, y si no, pues me regreso al futbol”, sostuvo luego de un evento de arranque de jornadas para prevenir el delito en la entidad.

Aseguró que se reunió con el presidente el año pasado, pero no pudo comentarle de su aspiración, aunque adelantó que lo hará pronto.

“Espero tener otra reunión con él (López Obrador) y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, pero no me voy a casar con la idea. Si se puede sí, si no, pues ni hablar”, dijo.

Al ser cuestionado respecto al cargo o responsabilidad que estaría buscando se negó a confirmar si sería para competir para ser senador, alcalde, diputado u otro.

“No te lo puedo decir, no te lo puedo decir todavía”, respondió.

En todo caso, dijo que también le encantaría, en su momento, “ser entrenador de algún equipo de aquí de México; me encantaría dirigir en el extranjero, incluso dirigir a la selección mexicana”.

En relación con la carrera presidencial y las “corcholatas”, deseó que “gane el mejor, primero está la encuesta, nosotros no vamos a apoyar ni a (Marcelo) Ebrard, ni a Claudia (Sheinbaum), ni a Adán Augusto (López), hasta que ya se sepa quién ganó la encuesta, ahí sí, con todo”, sostuvo en entrevista con los medios de comunicación.

En tanto, informó que desde los primeros días de este 2023 el Ejecutivo estatal entabló una controversia constitucional contra el Congreso de Morelos, mismo que aprobó en diciembre pasado el presupuesto de este año con fuertes ajustes en distintos rubros, además de que le quitó la posibilidad al gobernador de redireccionar recursos de forma discrecional.

Con el argumento de que el presupuesto “no es equitativo”, pues dejó fuera a casi la mitad de los municipios de recibir recursos “justos”, el mandatario presentó el recurso y dijo que está a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia la Nación. Dijo no tener miedo de ser sometido, en su momento, a un juicio político por parte de un Congreso local que no controla.