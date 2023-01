"Alito" arremete contra Osorio, Sauri y Ramírez Marín en nuevos chats filtrados por Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Layda Sansores, gobernadora de Campeche, arrancó la “segunda temporada” de su programa semanal Martes del Jaguar con nuevas presuntas conversaciones del líder nacional priista Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Estas filtraciones revelarían desde “tráfico de influencias” hasta “lujos” y la aparición de bienes patrimoniales de Moreno “que no estaban contemplados”, de acuerdo con Sansores.

Asimismo, de acuerdo con la transcripción, el líder nacional priista se habría referido en 2020 como “bola de traidores” a los senadores de su partido Miguel Ángel Osorio y Jorge Carlos Ramírez Marín, a la entonces diputada Dulce María Sauri y al hoy fallecido diputado federal René Juárez Cisneros.

En el primer capítulo de 2023 de su emisión semanal, la mandataria morenista presentó transcripciones de supuestos chats entre su antecesor en la gubernatura de Campeche y su chofer, Jorge Álvarez, así como con Javier Tejado, exdirectivo de la empresa Televisa.

“Teniente Jorge Álvarez”

En la primera conversación, supuestamente sostenida entre el 4 de marzo y el 12 de abril de 2021, se muestra el trato que “Alito” da a la persona a la que llama “teniente”, a quien le reclama con palabras altisonantes que no conteste su teléfono cuando le llama y que tampoco le haya dejado unas pastillas con un guardia.

También le pide que le llame a Javier Tejado y le encarga el tema de un departamento y una llave, así como checar que todo esté pagado. “Necesitamos nueve lugares; creo que él tiene asignado seis y pide otros tres”, le dice “Alito” a Álvarez, según la transcripción presentada por Sansores.

En otra parte de la conversación alude a unos productos relacionado con la posible adquisición de equipo sobre drones de la marca Hikvision.

“925 mil cada uno de esos, son marca Hikvision que seguramente sí conoces, son una empresa china líder en seguridad. Los otros que hay son de empresas más pequeñas, igual chinas, aún estoy hablando con algunos, viendo qué precios ofrecen y los modelos que tiene, te aviso qué onda”, dice “Alito”.

También hace referencia al pago de una “funda”, sin especificar más, así como al presunto blindaje de automóviles.

En otro chat revela que estaba en una cena en casa del empresario Claudio X. González, impulsor de la alianza opositora Va por México.

“Tráeme mis pastillas y contesta el pinche teléfono que estoy marcando, qué pasó, dime. Si te llama la señora, estoy en casa de Claudio X. González, en una cena, ok”, dice Moreno, según la filtración.

Más tarde hace referencia a la entrega de un coche y de otras fundas.

En otras charlas le pide que le mande un “arma larga”, le ordena que pase por una persona y le pregunta si tiene “cómo entrar al departamento de Tejado, a donde tenemos los coches sin que me vean”.

–Sí señor, nada más que está totalmente vacío, no tiene ni un solo mueble y sí, yo tengo llave para entrar –le habría contestado el chofer.

–Ok, muy bien. ¿No hay una cama, nada?

–Nada, totalmente limpio.

– Ok, pero lo puedo ir a ver sin que me vean, ¿quién es la llave y todo o vamos a ir a ver? (…) Hoy lo vamos a ver, OK, así que prepara todo, solo para verlo. Cotiza si tienen una suite que tenga sala y que comunique por dentro con otra. Si hay, pídela. Si no hay, pide dos, como siempre, en el Aqua –dice “Alito” según el chat.

En el programa, se presentó una imagen de una “arma anti-drones” a la que presuntamente aludiría el chat.

“Así la conversación de #LordBrother con su chofer. ¿Qué lujos se da? ¿Por qué pedirá dos suites? ¿Por qué tanto interés en sus pastillas? Ya vamos descubriendo dónde guarda su colección de juguetitos”, escribió Sansores al publicar el chat en su cuenta de Twitter.

La “grilla” de Yucatán

En el segundo chat presentado por Sansores, el líder nacional del PRI supuestamente conversa con el abogado Javier Tejado, quien fuera vicepresidente de la Oficina de Información a la Presidencia de Grupo Televisa y que, según la gobernadora, sigue siendo asesor de la misma empresa.

La morenista identificó al también colaborador de diversos medios como “amigo íntimo del brother”. Las conversaciones datarían del 20 de marzo al 7 de agosto de 2020.

En la charla filtrada, Alejandro Moreno habría invitado a Tejado a quedarse unos días en un departamento aparentemente en Campeche y en ese contexto mencionan un documento que le hizo llegar el líder nacional del PRI.

“Ya se entregó en tu casa, ábrelo y me dices. Lo importante es mi declaración corta, concisa y transparente”, le habría dicho “Alito”.

“Ya leí tus reportes, si lo que pones tienes cómo soportarlo que 12 de 26 bienes se compraron cuando no eras servidor público y de los otros están cómo se pagó, el debate será si se pagaron baratos o caros, pero vale madres eso (…) Está muy chafa lo de ellos (…) Es más, ni mediático es el tema. No hay nada ni en el extranjero. Son temas diría hasta pueblerinos. Te debería quitar el habla por tan malos gustos en tus ‘compras’”, le habría contestado Tejado.

“Jajaja, cómo te quiero mi hermano”, le dice “Alito”.

¡Que finísimas personas!: le preparan la entrevista, le escribe el artículo para que él lo firme. ¿Dónde está la ética? Hasta siguen apareciendo bienes patrimoniales que no estaban contemplados… Esto es tráfico de influencias. pic.twitter.com/ObBwuD11cC — Layda Sansores (@LaydaSansores) January 11, 2023

En otro chat Tejado le recomienda que para una entrevista diga lo que quiera decir: “Recuerda pobres y desempleados (los ricos son pocos votos)”.

Luego le dice Tejado: “Te fue muy bien en la entrevista”, a lo que responde Moreno: “Oye papo verdaderamente que eres un cabrón operador casi no me di cuenta que me mandaste las preguntas”.

En un presunto chat del 23 de mayo de 2020, Tejado le habría dicho: “tu próximo artículo lo voy a escribir yo” y luego le pide que le explique una “grilla” en Yucatán.

En su respuesta, “Alito” Moreno arremetió contra varios de los militantes de su partido, entre ellos los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong, Dulce María Sauri y el hoy fallecido René Juárez Cisneros.

“Oye y lo de Yucatán rápido, es increíble que quiera dividir la bancada priísta para hacerle el favor al gobernador panista, que lo único que hace es rompernos la madre en Yucatán y con el que vamos a competir en el 2021.

“(El senador Ramírez Marín) a ese gobernador se le aprobó un crédito de 2600 millones de pesos para seguridad hace un año, se le autorizaron 1500 millones de pesos hace dos meses y quería que se le aprobaran 1700 millones de pesos hace dos días, es un atraco al pueblo yucateco, a los yucatecos…

“¿Y cómo vamos estar nosotros apoyando a ciegas, y si no rinde cuentas de todo lo anterior ni de nada? Eso no genera oportunidades y mejoría en los más pobres. Simple y sencillamente es darle dinero para que nos rompa la madre en el 21 y el gordo se cree muy inteligente aprovechando eso. Por un lado con el gobierno federal una relación y otra a nivel local, donde vamos a pelear la gubernatura”, dice “Alito” según el chat.

“Es el gordo de tapete con el gobernador y obviamente Dulce María Sauri, Miguel Osorio Chong, René Juárez y ellos son ahora el mismo equipo y siempre andan buscando cómo chingar y traen obviamente un movimiento que le pusieron líder al interior del PRI para estar chingando, que lo encabeza Encarnación Alfaro, quien era la fórmula de Ivonne Ortega y que trabaja con René Juárez. Entonces lo único que quieren es chingar rumbo a las candidaturas, así como es siempre.

“Ya los conoces pero pues hay que tratar de cambiar las cosas, siempre en el partido son los mismos de siempre, es así, no podemos avanzar. Si el gobernador y el PAN construyen, acuerdan, y vemos cosas en común que beneficien a ambos y a la gente, le damos para adelante, pero así como son una bola de traidores… te mando datos de Yucatán mira”, habría dicho “Alito”.

En otra parte, Tejado le habría dicho al líder priista “Está padrísimo el depa, y vaya que lo dejaste aprovisionado. Yo no quiero salir de aquí, esá wuoo”. Moreno le habría respondido: “Jajaja es tuyoooo, de lujoooo”.

“¡Que finísimas personas!: le preparan la entrevista, le escribe el artículo para que él lo firme. ¿Dónde está la ética? Hasta siguen apareciendo bienes patrimoniales que no estaban contemplados… Esto es tráfico de influencias”, dice Sansores al compartir en Twitter la versión en audio de la presunta charla.