Geraldine Bazán relató su experiencia en audición con Sergio Andrade; esto dijo de Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de que se difundiera una nueva demanda civil en Los Ángeles, Estados Unidos, contra la cantante Gloria Trevi y Sergio Andrade por corrupción de menores, la actriz Geraldine Bazán contó su experiencia en una audición privada con el exproductor.

Geraldine Bazán ya había advertido sobre lo que pasó cuando solo tenía 13 años, pero su madre la fue a sacar de aquella habitación, "Ya después se supo absolutamente todo".https://t.co/cIA44TeH0Y pic.twitter.com/nnb9vJ9v8j — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) January 10, 2023

Sus comentarios provocaron que se viera involucrada en el problema legal y mediático de Trevi y Andrade, por lo que respondió en sus redes sociales.

“Respecto a notas y comentarios surgidos a partir de una situación que conté, la cual viví en mi adolescencia, en torno a la importancia del cuidado de los padres a sus hijos. Me parece muy importante aclarar que nunca mencioné a @GloriaTrevi.

“Ya que no fue con ella con quién la viví, ahora como adultas hemos tenido la oportunidad de conocernos y me apena mucho estar en medio de estos comentarios con alguien de quién solo he recibido respeto. De igual manera recibe el mío @GloriaTrevi para ti y tu familia”, escribió en su cuenta de Twitter.

De igual manera recibe el mío @GloriaTrevi para ti y tu familia. — Geraldine Bazan (@GeraldineBazanO) January 10, 2023

¿Qué dijo Geraldine Bazán?

Hace unos años, en el programa Suelta la sopa de Telemundo, contó que a la edad de 13 años fue a un espectáculo conducido por Gloria Trevi y recibió una llamada de Mary Boquitas, otra de las involucradas en el caso de corrupción de menores, y la invitó a presentarse a una audición con Andrade.

“Yo estuve en un programa que conducía Gloria Trevi, hace muchos años en Televisa, y de repente recibimos una llamada de Mary que Sergio quería hacernos una audición y nos citaron. La verdad es que no sabía nada de lo que ocurrió después”, recordó.

Dijo que fue acompañada de su mamá, quien se quedó en el automóvil, pero después fue con ella y cree que notó algo raro en el lugar porque la sacó de ahí y no quiso que trabajara para Andrade.

“Entramos en una casa y a mi me metieron como en un cuartito y en otro cuarto tenían a otra de las niñas. Me hicieron la audición, me puso a cantar Sergio Andrade y mi mamá, en ese momento yo creo, sí vio cosas complicadas o que no era un casting normal y simplemente dijo: ‘vámonos’, y al poco tiempo se soltó la bomba de lo que sucedía”, indicó

Tiempo después, señaló, salió a la luz la red de corrupción de menores que involucraba a Andrade, Trevi y Mary Boquitas.

Otra de las que pudo ser víctima de esta red fue Lorena Herrera. Según contó a Yordi Rosado en su programa en su canal de Youtube, dijo que en el 2000, cuando tenía 18 años, conoció a Gloria Trevi en un restaurante y ella se le acercó para decirle que había llamado la atención de Andrade.

Después, Trevi le explicó sobre la audición, que debía quitarse la ropa, lo cual no aceptó, pero después fue acompañada de su hermano y un amigo, pero a la mera hora de hacer la prueba en un hotel, se arrepintió y Trevi lloró para que aceptara.

“Voy, platico con Gloria y me dice: ‘ahorita es cuando te tienes que quitar la ropa’. Le dije que no. Se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si yo no lo hacía y dije, bueno, si este tipo me trata de tocar, yo lo golpeo y, además, yo sabía que estaba mi hermano afuera”, señaló.

Indicó que después conoció a su representante, quien le advirtió sobre Andrade y ya no quiso trabajar con él.