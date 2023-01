Tras reflexionar en diciembre, Ricardo Monreal decide quedarse en Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Diciembre le sirvió al senador Ricardo Monreal para “reflexionar”, y seguirá en Morena.

El coordinador de la bancada morenista en el Senado dijo que sigue firme en sus intenciones de ser candidato presidencial en 2024 y que su “lucha va a ser dentro de Morena”, pues consideró que “con uno que se vaya o una que ya no participe, se pone en riesgo la unidad” del partido.

“Entonces, yo no he abandonado la idea de luchar al interior de Morena, con reglas claras, con piso parejo, con una oportunidad igual para todos; y por eso estoy muy tranquilo, porque creo que no sólo tengo propuesta, tengo experiencia política acumulada, sino que tengo ecuanimidad y tengo ponderación por conducir al país hacia estadios de desarrollo económico, político, social, cultural mejores que los que ahora tenemos”, dijo en conferencia de prensa.

El zacatecano reiteró que la lucha interna dentro del movimiento por la lucha anticipada por la candidatura ha originado “divisiones internas que no nos gusta”.

“La posibilidad del triunfo de Morena en el 2024 atraviesa o pasa por la unidad de Morena”, comentó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se dijo “sereno” y “claro” sobre lo que está pasando en el país y sigue en su “sueño” y en su “lucha” de estar en las boletas en el 2024.

“Estos días de diciembre afianzaron más mi convicción de que México necesita continuar con el proceso de transición política y de profundizar la vida democrática y el cambio de régimen; pero sobre todo observar y respetar la Constitución y las leyes que nos damos, el Estado de Derecho, que es el que debemos todos someter a la voluntad popular”, opinó.

Monreal reconoció que Morena tiene que aplicarse frente a los problemas del país, como el de la inseguridad, y que “tiene que traducir en hechos el discurso” e “intensificar su tarea del cumplimiento de los compromisos que adquirimos con la población en el 2018”.

“En el caso de la violencia, en el caso de la delincuencia organizada, yo he insistido, y no es una actitud de irrespeto a la autoridad, pero he insistido en la revisión de la estrategia de la seguridad pública”, dijo.

“Además, es una obligación del Senado, es una facultad exclusiva del Senado de la República a la que no vamos a renunciar. Y no es en desdoro de las fuerzas armadas, ni en detrimento de quienes están combatiendo la delincuencia, pero no ha sido suficiente y el crimen organizado sigue teniendo un gran poder en nuestro país. Por eso es que la revisión se antoja indispensable y urgente”, añadió.

Sobre los accidentes crecientes en el Metro de la Ciudad de México, opinó que hay que esperar las investigaciones en el caso del choque reciente, ocurrido en la Línea 3, donde falleció la estudiante Yaretzi, y aseguró que no se sumará al clima de “linchamiento” contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Yo expreso mis respetos a la doctora Claudia y yo deseo y espero sinceramente que rápido se supere la crisis en la que está inmerso el Sistema Colectivo Metro y otros transportes públicos”, dijo el legislador.